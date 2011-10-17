خلل يزيد الخطر.. "التجارة" تستدعي 4433 مركبة مازدا "CX-9"

آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني قد تحركها إلى الأمام حال وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.