خلل يزيد الخطر.. "التجارة" تستدعي 4433 مركبة مازدا "CX-9"
آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني قد تحركها إلى الأمام حال وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.
خلل يزيد الخطر.. "التجارة" تستدعي 4433 مركبة مازدا "CX-9"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-17
أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
10:57 AM
خلل يزيد الخطر.. "التجارة" تستدعي 4433 مركبة مازدا "CX-9"
آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني قد تحركها إلى الأمام حال وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة، ممثلة في مركز اتصالها الموحد، عن استدعاء 4.433 مركبة مازدا "CX-9" لعام 2020- 2021.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أن الاستدعاء جاء لخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.