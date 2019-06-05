كراني: أجواء المملكة تتأثر بكتلة حارة والعظمى 49 درجة بالظل

قال: ابتعدوا عن الشمس.. استمرار التراكم السحابي على القطاع الغربي

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن أجواء المملكة تتأثر بكتلة حارة؛ متوقعًا أن تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 49 درجة مئوية.

وقال كراني عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: هناك استمرارية للتراكم السحابي على القطاع الغربي، يزداد كثافة على الجزء الأوسط وشمالًا.. مع فرصة أمطار رعدية.. وتعيش الأجواء تحت تأثير كتلة حارة ذات محورين؛ إحداها متمركز على القطاع الشرقي، والآخر على الغربي، بعظمى متوقعة ما بين 44_49 مئوية في الظل.. ابتعدوا عن الشمس ما أمكن.