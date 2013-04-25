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هطولات وعواصف رملية.. "أجواء حائل والقصيم في 48 ساعة"

اضطرابات جوية على شكل زخات رعدية ونشاط للرياح الهابطة

يُتوقع أن تؤثر اضطرابات جوية على منطقتَي حائل والقصيم، اليوم الأحد وغداً الإثنين، تكون على شكل زخاتٍ رعدية من الأمطار ونشاطٍ للرياح.

كما يُتوقع أن تظهر كميات من السحب العالية والمتوسطة على فترات، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة، قد تُصحب بالرعد على فترات، وربما نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار والعواصف الرملية بشكل محلي.

ووفق "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتلاقي كتلة هوائية حارة قادمة من الجنوب مع أخرى أقل قادمة من الشمال، بحيث تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكّل على أثرها السُحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط الأمطار.

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هطولات وعواصف رملية.. "أجواء حائل والقصيم في 48 ساعة"
سبق

يُتوقع أن تؤثر اضطرابات جوية على منطقتَي حائل والقصيم، اليوم الأحد وغداً الإثنين، تكون على شكل زخاتٍ رعدية من الأمطار ونشاطٍ للرياح.

كما يُتوقع أن تظهر كميات من السحب العالية والمتوسطة على فترات، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة، قد تُصحب بالرعد على فترات، وربما نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار والعواصف الرملية بشكل محلي.

ووفق "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتلاقي كتلة هوائية حارة قادمة من الجنوب مع أخرى أقل قادمة من الشمال، بحيث تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكّل على أثرها السُحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط الأمطار.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:52 AM

هطولات وعواصف رملية.. "أجواء حائل والقصيم في 48 ساعة"

اضطرابات جوية على شكل زخات رعدية ونشاط للرياح الهابطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُتوقع أن تؤثر اضطرابات جوية على منطقتَي حائل والقصيم، اليوم الأحد وغداً الإثنين، تكون على شكل زخاتٍ رعدية من الأمطار ونشاطٍ للرياح.

كما يُتوقع أن تظهر كميات من السحب العالية والمتوسطة على فترات، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة، قد تُصحب بالرعد على فترات، وربما نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار والعواصف الرملية بشكل محلي.

ووفق "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتلاقي كتلة هوائية حارة قادمة من الجنوب مع أخرى أقل قادمة من الشمال، بحيث تعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكّل على أثرها السُحب وتتهيّأ الفرصة لتساقط الأمطار.

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