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نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء

عدد حالات الوفيات بلغ 27 ألفاً و592 حالة منذ بداية ظهور الفيروس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية إلى مليون و178 ألفاً و770 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في القارة حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفاً و592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 609 آلاف حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفاً، تليها مصر ثم نيجيريا.

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نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية إلى مليون و178 ألفاً و770 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في القارة حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفاً و592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 609 آلاف حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفاً، تليها مصر ثم نيجيريا.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:40 PM

نصفهم بجنوب إفريقيا.. مليون و178 ألف إصابة بكورونا في القارة السوداء

عدد حالات الوفيات بلغ 27 ألفاً و592 حالة منذ بداية ظهور الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية إلى مليون و178 ألفاً و770 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في القارة حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفاً و592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 609 آلاف حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفاً، تليها مصر ثم نيجيريا.

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