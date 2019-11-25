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بعمر 97 عاماً.. أكبر صقَّار سعودي يسجل بمهرجان الملك عبدالعزيز

ضرب المثال على أن الهمَّة والعزيمة أساس الإنجاز.. وإن هرم الجسد

اختار الصقَّار السعودي الطاعن بالسن تركي غلاب الذيابي أنْ يحقق حلمه المؤجَّل، رافضاً السماح لسنوات العمر بأن تسرق منه شغفه بتربية الصقور، وإن جاءت في محطَّة متأخِّرة من هذا العمر القصير.

وكانت مدرسة الملك المؤسَّس التي عمل بها حينما كان في الـ19 من عمره، كفيلة بسيره نحو ما يريد، والمشاركة بالنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسجِّلاً رقماً جديداً لإنجازات المهرجان كأكبر صقَّار مشارك.

ولم يمنع الصقَّار "الذيابي" شعره الأبيض، ولا سنوات عمره، ولا حتَّى ظروفه الصحيَّة والمعيقات الكثيرة، من الوصول إلى ما يرجوه، بالتسجيل بمسابقة سعوديَّة على مستوى المملكة، خاصَّة بالصقور.

وقد استطاع أن يسجل بعد أن بلغ بهِ العمر ما يزيد على 97 عاماً، مضيفاً للباحثين عن الأمل أملاً جديداً، مؤكداً لهم أنَّه لا شيء مستحيل، فالهمَّة والعزيمة أساسَا الإنجاز، وإن هرم الجسد، فالروح لا تهرم.

وعايش الصقَّار "الذيابي" تأسيس الدولة السعوديَّة الثالثة، وعايش ملوكها جميعاً، حاملاً رسالة مفادها العطاء والإنجاز مسيرة لا تتوقَّف، ولا يمنعها مدَّة زمنيَّة، ولا تقيِّدهَا ظروف صحيَّة، أو ماديَّة.

يُذكر أنَّ النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تنطلق في الأوَّل من ديسمبر حتَّى الـ16 من الشهر نفسه، بتنظيم ورعاية من نادي الصقور السعودي، فِي ملهم شمال العاصمة الرياض.

أكبر صقَّار سعودي مهرجان الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعمر 97 عاماً.. أكبر صقَّار سعودي يسجل بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

اختار الصقَّار السعودي الطاعن بالسن تركي غلاب الذيابي أنْ يحقق حلمه المؤجَّل، رافضاً السماح لسنوات العمر بأن تسرق منه شغفه بتربية الصقور، وإن جاءت في محطَّة متأخِّرة من هذا العمر القصير.

وكانت مدرسة الملك المؤسَّس التي عمل بها حينما كان في الـ19 من عمره، كفيلة بسيره نحو ما يريد، والمشاركة بالنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسجِّلاً رقماً جديداً لإنجازات المهرجان كأكبر صقَّار مشارك.

ولم يمنع الصقَّار "الذيابي" شعره الأبيض، ولا سنوات عمره، ولا حتَّى ظروفه الصحيَّة والمعيقات الكثيرة، من الوصول إلى ما يرجوه، بالتسجيل بمسابقة سعوديَّة على مستوى المملكة، خاصَّة بالصقور.

وقد استطاع أن يسجل بعد أن بلغ بهِ العمر ما يزيد على 97 عاماً، مضيفاً للباحثين عن الأمل أملاً جديداً، مؤكداً لهم أنَّه لا شيء مستحيل، فالهمَّة والعزيمة أساسَا الإنجاز، وإن هرم الجسد، فالروح لا تهرم.

وعايش الصقَّار "الذيابي" تأسيس الدولة السعوديَّة الثالثة، وعايش ملوكها جميعاً، حاملاً رسالة مفادها العطاء والإنجاز مسيرة لا تتوقَّف، ولا يمنعها مدَّة زمنيَّة، ولا تقيِّدهَا ظروف صحيَّة، أو ماديَّة.

يُذكر أنَّ النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تنطلق في الأوَّل من ديسمبر حتَّى الـ16 من الشهر نفسه، بتنظيم ورعاية من نادي الصقور السعودي، فِي ملهم شمال العاصمة الرياض.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:09 PM

بعمر 97 عاماً.. أكبر صقَّار سعودي يسجل بمهرجان الملك عبدالعزيز

ضرب المثال على أن الهمَّة والعزيمة أساس الإنجاز.. وإن هرم الجسد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الصقَّار السعودي الطاعن بالسن تركي غلاب الذيابي أنْ يحقق حلمه المؤجَّل، رافضاً السماح لسنوات العمر بأن تسرق منه شغفه بتربية الصقور، وإن جاءت في محطَّة متأخِّرة من هذا العمر القصير.

وكانت مدرسة الملك المؤسَّس التي عمل بها حينما كان في الـ19 من عمره، كفيلة بسيره نحو ما يريد، والمشاركة بالنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مسجِّلاً رقماً جديداً لإنجازات المهرجان كأكبر صقَّار مشارك.

ولم يمنع الصقَّار "الذيابي" شعره الأبيض، ولا سنوات عمره، ولا حتَّى ظروفه الصحيَّة والمعيقات الكثيرة، من الوصول إلى ما يرجوه، بالتسجيل بمسابقة سعوديَّة على مستوى المملكة، خاصَّة بالصقور.

وقد استطاع أن يسجل بعد أن بلغ بهِ العمر ما يزيد على 97 عاماً، مضيفاً للباحثين عن الأمل أملاً جديداً، مؤكداً لهم أنَّه لا شيء مستحيل، فالهمَّة والعزيمة أساسَا الإنجاز، وإن هرم الجسد، فالروح لا تهرم.

وعايش الصقَّار "الذيابي" تأسيس الدولة السعوديَّة الثالثة، وعايش ملوكها جميعاً، حاملاً رسالة مفادها العطاء والإنجاز مسيرة لا تتوقَّف، ولا يمنعها مدَّة زمنيَّة، ولا تقيِّدهَا ظروف صحيَّة، أو ماديَّة.

يُذكر أنَّ النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تنطلق في الأوَّل من ديسمبر حتَّى الـ16 من الشهر نفسه، بتنظيم ورعاية من نادي الصقور السعودي، فِي ملهم شمال العاصمة الرياض.

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