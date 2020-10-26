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"الزكاة" تضبط 880 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

بعد تنفيذ الهيئة لأكثر من 3500 زيارة تفتيشية

نفّذت الهيئة العامة للزكاة والدخل 3.688 زيارة تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 881 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، شملت قطاعات البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتمور.

وقد تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وذكرت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة من بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، حيث استقبل قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 383 بلاغاً في نفس الفترة.

وجددّت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة gazt.gov.sa، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تضبط 880 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
سبق

نفّذت الهيئة العامة للزكاة والدخل 3.688 زيارة تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 881 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، شملت قطاعات البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتمور.

وقد تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وذكرت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة من بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، حيث استقبل قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 383 بلاغاً في نفس الفترة.

وجددّت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة gazt.gov.sa، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
02:13 PM

"الزكاة" تضبط 880 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

بعد تنفيذ الهيئة لأكثر من 3500 زيارة تفتيشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للزكاة والدخل 3.688 زيارة تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 881 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، شملت قطاعات البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والتمور.

وقد تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل الضريبة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.

وذكرت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة من بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، حيث استقبل قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 383 بلاغاً في نفس الفترة.

وجددّت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة gazt.gov.sa، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية.

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2،5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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