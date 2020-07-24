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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام

في تحديث لإرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بالفيروس

حدّثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية مَن تأكدت إصابته بالفيروس، إلى التزام الحجر لمدة عشرة أيام بعد ظهور الأعراض.

وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمّى لمدة 24 ساعة دون أدوية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.

وكانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام
سبق

حدّثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية مَن تأكدت إصابته بالفيروس، إلى التزام الحجر لمدة عشرة أيام بعد ظهور الأعراض.

وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمّى لمدة 24 ساعة دون أدوية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.

وكانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:40 PM

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تدعو المصابين بكورونا إلى الحجر 10 أيام

في تحديث لإرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,786

حدّثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية مَن تأكدت إصابته بالفيروس، إلى التزام الحجر لمدة عشرة أيام بعد ظهور الأعراض.

وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمّى لمدة 24 ساعة دون أدوية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.

وكانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.

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