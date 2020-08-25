أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور
قالت: تطبيقًا للاشتراطات الصحية.. و48 ساعة مهلة أمام ملاكها
قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.
أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-25
قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:30 AM
أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور
قالت: تطبيقًا للاشتراطات الصحية.. و48 ساعة مهلة أمام ملاكها
قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.