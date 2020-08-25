وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.

قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.

أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-25 قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر. وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 09:30 AM

أمانة الرياض: تفقّد مساكن أكثر من 411 ألف عامل خلال 4 شهور قالت: تطبيقًا للاشتراطات الصحية.. و48 ساعة مهلة أمام ملاكها





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قالت أمانة منطقة الرياض: إن اللجان الفرعية تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها على تويتر قائلة: تطبيقًا للاشتراطات الصحية في مساكن العمالة.. #أمانة_منطقة_الرياض: اللجان الفرعية الـ١٦ تفقدت مسكن أكثر من ٤١١ ألف عامل خلال ٤ أشهر، و٤٨ ساعة مهلة أمام ملاكها لمعالجة الملاحظات.