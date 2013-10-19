"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.