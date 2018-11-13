مقتل قيادات حوثية باستهداف غرفة عمليات للمتمردين بالحديدة

يجري تضييق الخناق على الانقلابيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية

قُتل وجرح عدد من المتمردين الحوثيين، من بينهم قيادات، في قصف للتحالف العربي استهدف غرفة عمليات رئيسية للميليشيات في مدينة الحديدة غربي اليمن، اليوم الثلاثاء.

وقتل القيادي الميداني الحوثي عبدالخالق التوبة، المكنى "أبو عبدالملك"، أثناء قيادته مجموعات كانت تحاول التسلل إلى مواقع استعادتها المقاومة اليمنية المشتركة مؤخراً.

وقُتل مدني وأصيب اثنان آخران جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية على منطقة سكنية بمدينة الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز".

ودارت اشتباكات بين المتمردين الحوثيين وقوات الجيش الوطني اليمني في المنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، تخللها قصف مدفعي للتحالف العربي على أهداف وتجمعات للحوثيين في بعض المزارع.

ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين يتحصنون بالمباني السكنية ويتخذون المدنيين دروعاً بشرية.