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"الشهري" بعد التأهل لأولمبياد طوكيو: كأس آسيا هدفنا

قدّم التهنئة للملك وولي عهده والشعب السعودي

قدّم سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو.

وقال في حديث للقنوات الرياضية: "نبارك للقيادة الرشيدة والتي عوّدتنا أنه لا بد أن نرفع اسم البلد في كل المحافل".

وأضاف: هذا التأهل حصل بتوفيق من رب اللاعبين ثم إبداعات اللاعبين الذين قدّموا الشيء الكثير من خلال مباراة اليوم وفي البطولة بشكل عام، ولا ننسى الجهازين الإداري والفني.

وزاد متحدثاً: "حقيقة ما زلنا طموحين، ونريد إعادة الكرة السعودية إلى أمجادها من خلال الحصول على الكاس الآسيوي".

وعن المباراة أمام أوزبكستان قال: "كنا ندرك صعوبة المباراة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها منتخب أوزبكستان بطل النسخة الماضية، وكان واضحاً أن هذه المباراة ستنتهي بهدف وحيد لأحد المنتخبين والحمد لله كتبها الله من نصيبنا".

مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عام كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشهري" بعد التأهل لأولمبياد طوكيو: كأس آسيا هدفنا
سبق

قدّم سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو.

وقال في حديث للقنوات الرياضية: "نبارك للقيادة الرشيدة والتي عوّدتنا أنه لا بد أن نرفع اسم البلد في كل المحافل".

وأضاف: هذا التأهل حصل بتوفيق من رب اللاعبين ثم إبداعات اللاعبين الذين قدّموا الشيء الكثير من خلال مباراة اليوم وفي البطولة بشكل عام، ولا ننسى الجهازين الإداري والفني.

وزاد متحدثاً: "حقيقة ما زلنا طموحين، ونريد إعادة الكرة السعودية إلى أمجادها من خلال الحصول على الكاس الآسيوي".

وعن المباراة أمام أوزبكستان قال: "كنا ندرك صعوبة المباراة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها منتخب أوزبكستان بطل النسخة الماضية، وكان واضحاً أن هذه المباراة ستنتهي بهدف وحيد لأحد المنتخبين والحمد لله كتبها الله من نصيبنا".

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
04:56 PM

"الشهري" بعد التأهل لأولمبياد طوكيو: كأس آسيا هدفنا

قدّم التهنئة للملك وولي عهده والشعب السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو.

وقال في حديث للقنوات الرياضية: "نبارك للقيادة الرشيدة والتي عوّدتنا أنه لا بد أن نرفع اسم البلد في كل المحافل".

وأضاف: هذا التأهل حصل بتوفيق من رب اللاعبين ثم إبداعات اللاعبين الذين قدّموا الشيء الكثير من خلال مباراة اليوم وفي البطولة بشكل عام، ولا ننسى الجهازين الإداري والفني.

وزاد متحدثاً: "حقيقة ما زلنا طموحين، ونريد إعادة الكرة السعودية إلى أمجادها من خلال الحصول على الكاس الآسيوي".

وعن المباراة أمام أوزبكستان قال: "كنا ندرك صعوبة المباراة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها منتخب أوزبكستان بطل النسخة الماضية، وكان واضحاً أن هذه المباراة ستنتهي بهدف وحيد لأحد المنتخبين والحمد لله كتبها الله من نصيبنا".

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