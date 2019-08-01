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"العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس

قالت: تَصَدّرتها الشرقية ثم جاءت مكة المكرمة وتلتها المدينة

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط 179 مخالفة لـ#حظر_العمل_تحت_الشمس.

وأضافت الوزارة: تَصَدّرت #المنطقة_الشرقية عدد المخالفات بنسبة 22% وجاءت ثانيًا #مكة_المكرمة بنسبة 8% ومن ثم #المدينة_المنورة بنسبة 6% من عدد المخالفات المضبوطة.

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"العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس
سبق

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط 179 مخالفة لـ#حظر_العمل_تحت_الشمس.

وأضافت الوزارة: تَصَدّرت #المنطقة_الشرقية عدد المخالفات بنسبة 22% وجاءت ثانيًا #مكة_المكرمة بنسبة 8% ومن ثم #المدينة_المنورة بنسبة 6% من عدد المخالفات المضبوطة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:28 AM

"العمل" تضبط 179 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس

قالت: تَصَدّرتها الشرقية ثم جاءت مكة المكرمة وتلتها المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 179مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس في مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تضبط 179 مخالفة لـ#حظر_العمل_تحت_الشمس.

وأضافت الوزارة: تَصَدّرت #المنطقة_الشرقية عدد المخالفات بنسبة 22% وجاءت ثانيًا #مكة_المكرمة بنسبة 8% ومن ثم #المدينة_المنورة بنسبة 6% من عدد المخالفات المضبوطة.

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