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"الأونروا" تستدعي مدير عملياتها في غزة بعد إغضابه الفلسطينيين

"مشعشع" أشار إلى استحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة

استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في القدس، اليوم (الأربعاء) ماتياس شمالي مدير عمليات أونروا في قطاع غزة للتشاور؛ بعد أن أغضبت تصريحاته بشأن القتال الذي نشب الشهر الماضي الفلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم "الأونروا" في القدس سامي مشعشع، بأن "شمالي" ونائبه استدعيا إلى مقر الرئاسة في القدس للتشاور واستحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة.

وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات "شمالي"، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "إن12" الإسرائيلية في 22 مايو (أيار) الماضي، وقال فيها "إنه لا يجادل في تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت دقيقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، وصفت حركة "حماس" مدير عمليات أونروا في غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح "ناطقا باسم جيش الاحتلال".

واعتذر "شمالي" عن تصريحاته التي علق فيها على مدى شراسة الضربات الجوية، وقال: "الدقة كانت موجودة لكن كانت هناك خسائر غير مقبولة ولا محتملة للأرواح في صفوف المدنيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الأونروا" تستدعي مدير عملياتها في غزة بعد إغضابه الفلسطينيين
سبق

استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في القدس، اليوم (الأربعاء) ماتياس شمالي مدير عمليات أونروا في قطاع غزة للتشاور؛ بعد أن أغضبت تصريحاته بشأن القتال الذي نشب الشهر الماضي الفلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم "الأونروا" في القدس سامي مشعشع، بأن "شمالي" ونائبه استدعيا إلى مقر الرئاسة في القدس للتشاور واستحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة.

وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات "شمالي"، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "إن12" الإسرائيلية في 22 مايو (أيار) الماضي، وقال فيها "إنه لا يجادل في تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت دقيقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، وصفت حركة "حماس" مدير عمليات أونروا في غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح "ناطقا باسم جيش الاحتلال".

واعتذر "شمالي" عن تصريحاته التي علق فيها على مدى شراسة الضربات الجوية، وقال: "الدقة كانت موجودة لكن كانت هناك خسائر غير مقبولة ولا محتملة للأرواح في صفوف المدنيين".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:39 PM

"الأونروا" تستدعي مدير عملياتها في غزة بعد إغضابه الفلسطينيين

"مشعشع" أشار إلى استحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في القدس، اليوم (الأربعاء) ماتياس شمالي مدير عمليات أونروا في قطاع غزة للتشاور؛ بعد أن أغضبت تصريحاته بشأن القتال الذي نشب الشهر الماضي الفلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم "الأونروا" في القدس سامي مشعشع، بأن "شمالي" ونائبه استدعيا إلى مقر الرئاسة في القدس للتشاور واستحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة.

وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات "شمالي"، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "إن12" الإسرائيلية في 22 مايو (أيار) الماضي، وقال فيها "إنه لا يجادل في تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت دقيقة"، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، وصفت حركة "حماس" مدير عمليات أونروا في غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح "ناطقا باسم جيش الاحتلال".

واعتذر "شمالي" عن تصريحاته التي علق فيها على مدى شراسة الضربات الجوية، وقال: "الدقة كانت موجودة لكن كانت هناك خسائر غير مقبولة ولا محتملة للأرواح في صفوف المدنيين".

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