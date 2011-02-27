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شرطة المدينة تلقي القبض على عصابة أفريقية احترفت تكسير السيارات

ارتكبوا 53 سرقة من مركبة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على عصابة احترفت تكسير السيارات، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا.

واتضح أن المقبوض عليهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني، أنه بالإشارة إلى البلاغات المتكررة عن تكسير بعض السيارات وسرقتها منها، كثف قسم البحث والتحري بمركز شرطة العقيق جهوده البحثية للإطاحة بالجناة، بدراسة البلاغات ومواقعها والأسلوب المستخدم فيها.

وأضاف "القحطاني": من خلال المتابعة الميدانية تم رصد شخصين في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيامهما بتكسير إحدى السيارات، وبفضل الله تم القبض عليهما متلبسين وبسماع أقوالهما الأولية أقرّا بارتكابهما 53 سرقة من سيارة، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا؛ حيث اتضح أنهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وتابع "القحطاني": جرت إحالة كامل أوراقهم إلى النيابة العامة وإيداعهم التوقيف على ذمة هذه القضايا أو ما سيظهر تبعًا.

وأهابت شرطة منطقة المدينة المنورة بجميع المواطنين والمقيمين بالحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تحصينها، وعدم تركها بأوضاع تدفع أو تغري ضعاف الأنفس للالتفاف إليها، وعدم ترك مقتنيات ثمينة داخلها، وكذلك سرعة الإبلاغ عن أي سرقة يتعرضون لها؛ ليسهم ذلك في رصد وتتبع كل خارج عن النظام.

وأكد في الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة المدينة تلقي القبض على عصابة أفريقية احترفت تكسير السيارات
سبق

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على عصابة احترفت تكسير السيارات، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا.

واتضح أن المقبوض عليهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني، أنه بالإشارة إلى البلاغات المتكررة عن تكسير بعض السيارات وسرقتها منها، كثف قسم البحث والتحري بمركز شرطة العقيق جهوده البحثية للإطاحة بالجناة، بدراسة البلاغات ومواقعها والأسلوب المستخدم فيها.

وأضاف "القحطاني": من خلال المتابعة الميدانية تم رصد شخصين في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيامهما بتكسير إحدى السيارات، وبفضل الله تم القبض عليهما متلبسين وبسماع أقوالهما الأولية أقرّا بارتكابهما 53 سرقة من سيارة، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا؛ حيث اتضح أنهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وتابع "القحطاني": جرت إحالة كامل أوراقهم إلى النيابة العامة وإيداعهم التوقيف على ذمة هذه القضايا أو ما سيظهر تبعًا.

وأهابت شرطة منطقة المدينة المنورة بجميع المواطنين والمقيمين بالحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تحصينها، وعدم تركها بأوضاع تدفع أو تغري ضعاف الأنفس للالتفاف إليها، وعدم ترك مقتنيات ثمينة داخلها، وكذلك سرعة الإبلاغ عن أي سرقة يتعرضون لها؛ ليسهم ذلك في رصد وتتبع كل خارج عن النظام.

وأكد في الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:37 PM

شرطة المدينة تلقي القبض على عصابة أفريقية احترفت تكسير السيارات

ارتكبوا 53 سرقة من مركبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على عصابة احترفت تكسير السيارات، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا.

واتضح أن المقبوض عليهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني، أنه بالإشارة إلى البلاغات المتكررة عن تكسير بعض السيارات وسرقتها منها، كثف قسم البحث والتحري بمركز شرطة العقيق جهوده البحثية للإطاحة بالجناة، بدراسة البلاغات ومواقعها والأسلوب المستخدم فيها.

وأضاف "القحطاني": من خلال المتابعة الميدانية تم رصد شخصين في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيامهما بتكسير إحدى السيارات، وبفضل الله تم القبض عليهما متلبسين وبسماع أقوالهما الأولية أقرّا بارتكابهما 53 سرقة من سيارة، بمشاركة شخصين آخرين تم القبض عليهما لاحقًا؛ حيث اتضح أنهم من جنسية أفريقية، وتطابقت أقوالهم مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وتابع "القحطاني": جرت إحالة كامل أوراقهم إلى النيابة العامة وإيداعهم التوقيف على ذمة هذه القضايا أو ما سيظهر تبعًا.

وأهابت شرطة منطقة المدينة المنورة بجميع المواطنين والمقيمين بالحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تحصينها، وعدم تركها بأوضاع تدفع أو تغري ضعاف الأنفس للالتفاف إليها، وعدم ترك مقتنيات ثمينة داخلها، وكذلك سرعة الإبلاغ عن أي سرقة يتعرضون لها؛ ليسهم ذلك في رصد وتتبع كل خارج عن النظام.

وأكد في الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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