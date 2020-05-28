سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.

تونس: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1068 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-28 سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 02:08 PM

تونس: 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1068 حالات الشفاء تصل إلى 938.. والوفيات عند 48





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سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة.