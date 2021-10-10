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رفحاء.. 700 جولة رقابية ترصد 29 منشأة تجارية مخالفة لاحترازات كورونا

أكّدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة لمتابعة تطبيق التدابير الصحية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء، خلال الأسبوع الماضي، نحو 700 زيارة رقابية، نتج عنها رصد 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكّدت بلدية محافظة رفحاء استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في المحافظة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية وأنظمة البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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رفحاء.. 700 جولة رقابية ترصد 29 منشأة تجارية مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء، خلال الأسبوع الماضي، نحو 700 زيارة رقابية، نتج عنها رصد 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكّدت بلدية محافظة رفحاء استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في المحافظة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية وأنظمة البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
12:01 PM

رفحاء.. 700 جولة رقابية ترصد 29 منشأة تجارية مخالفة لاحترازات كورونا

أكّدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة لمتابعة تطبيق التدابير الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء، خلال الأسبوع الماضي، نحو 700 زيارة رقابية، نتج عنها رصد 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكّدت بلدية محافظة رفحاء استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في المحافظة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية وأنظمة البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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