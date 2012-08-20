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بالصور .. توزيع 100 ألف عبوة ماء زمزم وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام

4 آلاف مظلة قُدّمت لقاصدي المسجد الحرام.. لحمايتهم من الشمس

سبق- مكة المكرمة: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع (100) ألف عبوة ماء زمزم على المصلين والمعتمرين وقت صلاة الجمعة، بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني: في إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام، تم توزيع يوم الجمعة ( 100,000) عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين قبل خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق (20 ) مشرفًا سعوديًا و(350 )عامل توزيع، وفق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب (100) حقيبة معبأة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة التوسعة السعودية الثانية، وكذلك التوسعة السعودية الثالثة .

وأردف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لحوالي (250) حقيبة أسطوانية.

وأشار "الزهراني" إلى أن الإدارة عكفت على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.

ولفت إلى أن هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.

من ناحية أخرى، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرابة (٤٠٠٠) مظلة على المصلين والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام، اليوم الجمعة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك"، وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي: المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم طواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد "مدخلي" حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. توزيع 100 ألف عبوة ماء زمزم وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام
سبق

سبق- مكة المكرمة: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع (100) ألف عبوة ماء زمزم على المصلين والمعتمرين وقت صلاة الجمعة، بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني: في إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام، تم توزيع يوم الجمعة ( 100,000) عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين قبل خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق (20 ) مشرفًا سعوديًا و(350 )عامل توزيع، وفق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب (100) حقيبة معبأة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة التوسعة السعودية الثانية، وكذلك التوسعة السعودية الثالثة .

وأردف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لحوالي (250) حقيبة أسطوانية.

وأشار "الزهراني" إلى أن الإدارة عكفت على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.

ولفت إلى أن هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.

من ناحية أخرى، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرابة (٤٠٠٠) مظلة على المصلين والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام، اليوم الجمعة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك"، وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي: المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم طواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد "مدخلي" حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
06:00 PM

بالصور .. توزيع 100 ألف عبوة ماء زمزم وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام

4 آلاف مظلة قُدّمت لقاصدي المسجد الحرام.. لحمايتهم من الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- مكة المكرمة: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بتوزيع (100) ألف عبوة ماء زمزم على المصلين والمعتمرين وقت صلاة الجمعة، بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني: في إطار إيصال خدمات السقيا لضيوف بيت الله الحرام، تم توزيع يوم الجمعة ( 100,000) عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين قبل خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق (20 ) مشرفًا سعوديًا و(350 )عامل توزيع، وفق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف: الخطة تستهدف صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب (100) حقيبة معبأة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة التوسعة السعودية الثانية، وكذلك التوسعة السعودية الثالثة .

وأردف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لحوالي (250) حقيبة أسطوانية.

وأشار "الزهراني" إلى أن الإدارة عكفت على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.

ولفت إلى أن هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.

من ناحية أخرى، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرابة (٤٠٠٠) مظلة على المصلين والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام، اليوم الجمعة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك"، وهي أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي مبادرة "مظلتك بين يديك" لحماية المعمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي بن علي مدخلي: المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم طواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد "مدخلي" حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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