الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود
انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا. ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.
الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-06
انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا. ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:20 PM
الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود
انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا. ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.