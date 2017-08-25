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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين

"باشيليت" يشدد على عدم القبول بانتهاكات الحركة

أفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم "الثلاثاء"، بتلقّيها تقاريرَ جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان.

وبيّنت "باشيليت" أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودًا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم "طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ودعت المفوضة في افتتاح النقاشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع آلية لمراقبة تصرُّفات "طالبان" عن كثب.

ولفتت إلى أن طريقة معاملة "طالبان" للنساء والفتيات، واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقًا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان؛ ستشكل خطًّا أحمرَ.

وشدّدت "باشيليت" على أنه لا يمكن القبول بما تشهده أفغانستان من انتهاكات، وأن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

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مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين
سبق

أفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم "الثلاثاء"، بتلقّيها تقاريرَ جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان.

وبيّنت "باشيليت" أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودًا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم "طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ودعت المفوضة في افتتاح النقاشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع آلية لمراقبة تصرُّفات "طالبان" عن كثب.

ولفتت إلى أن طريقة معاملة "طالبان" للنساء والفتيات، واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقًا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان؛ ستشكل خطًّا أحمرَ.

وشدّدت "باشيليت" على أنه لا يمكن القبول بما تشهده أفغانستان من انتهاكات، وأن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:03 PM

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين

"باشيليت" يشدد على عدم القبول بانتهاكات الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم "الثلاثاء"، بتلقّيها تقاريرَ جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان.

وبيّنت "باشيليت" أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودًا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم "طالبان"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ودعت المفوضة في افتتاح النقاشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وضع آلية لمراقبة تصرُّفات "طالبان" عن كثب.

ولفتت إلى أن طريقة معاملة "طالبان" للنساء والفتيات، واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقًا للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان؛ ستشكل خطًّا أحمرَ.

وشدّدت "باشيليت" على أنه لا يمكن القبول بما تشهده أفغانستان من انتهاكات، وأن الانتهاكات بحق المرأة في أفغانستان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

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