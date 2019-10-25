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أسواق عبدالله العثيم توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية

يقدّم دعماً لمشتريات منسوبي الضمان من فروعها

وقّعت شركة أسواق عبدالله العثيم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التمكين والضمان بالوزارة، تهدف إلى إدراج منسوبي الضمان إلى برنامج اكتساب الفئات الخاصة في أسواق عبدالله العثيم، والذي يقدم دعماً لمشتريات منسوبي الضمان من فروع أسواق عبدالله العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

ومثل الوزارة في التوقيع على الاتفاقية المهندس سلطان بن جريس الجريس وكيل الوزارة للتمكين والضمان، بحضور الدكتور صالح بن ابراهيم السحيباني وكيل الوزارة المساعد للتمكين والضمان، فيما مثل شركة أسواق عبدالله العثيم بدر بن حامد العوجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يبدأ تنفيذها في وقت لاحق يعلن من خلال الوزارة متضمناً آليات استفادة منسوبي الضمان من المبادرة.

من جهته، أعرب بدر العوجان عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي كمبادرة وطنية لدعم مستفيدي الضمان تحقيقا لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع جميعاً، مضيفاً أنها تعزز التزام شركة أسواق عبدالله العثيم تجاه خدمة المتسوق لتوفير المنتجات ذات القيمة العالية بأفضل جودة وبأقل الأسعار.

وأشار في الوقت ذاته لجهود الشركة بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج الهادفة والمستمرة بمختلف المجالات ومن أبرزها برنامج التبرع بباقي الهلل للجمعيات الخيرية، والدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، فضلا عن دعم العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات في إطار رسالتها نحو المجتمع.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم أطلقت في 2014م مبادرتها الخيرية الرائدة "برنامج اكتساب للفئات الخاصة" والذي يستهدف خدمة فئات عديدة في المجتمع يحصلون على دعم مباشر على مجموعة من الأصناف الحيوية والأساسية عند التسوق من جميع فروع أسواق عبدالله العثيم في كافة مدن ومحافظات المملكة، والبالغ عددها 264 فرعاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية
سبق

وقّعت شركة أسواق عبدالله العثيم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التمكين والضمان بالوزارة، تهدف إلى إدراج منسوبي الضمان إلى برنامج اكتساب الفئات الخاصة في أسواق عبدالله العثيم، والذي يقدم دعماً لمشتريات منسوبي الضمان من فروع أسواق عبدالله العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

ومثل الوزارة في التوقيع على الاتفاقية المهندس سلطان بن جريس الجريس وكيل الوزارة للتمكين والضمان، بحضور الدكتور صالح بن ابراهيم السحيباني وكيل الوزارة المساعد للتمكين والضمان، فيما مثل شركة أسواق عبدالله العثيم بدر بن حامد العوجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يبدأ تنفيذها في وقت لاحق يعلن من خلال الوزارة متضمناً آليات استفادة منسوبي الضمان من المبادرة.

من جهته، أعرب بدر العوجان عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي كمبادرة وطنية لدعم مستفيدي الضمان تحقيقا لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع جميعاً، مضيفاً أنها تعزز التزام شركة أسواق عبدالله العثيم تجاه خدمة المتسوق لتوفير المنتجات ذات القيمة العالية بأفضل جودة وبأقل الأسعار.

وأشار في الوقت ذاته لجهود الشركة بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج الهادفة والمستمرة بمختلف المجالات ومن أبرزها برنامج التبرع بباقي الهلل للجمعيات الخيرية، والدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، فضلا عن دعم العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات في إطار رسالتها نحو المجتمع.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم أطلقت في 2014م مبادرتها الخيرية الرائدة "برنامج اكتساب للفئات الخاصة" والذي يستهدف خدمة فئات عديدة في المجتمع يحصلون على دعم مباشر على مجموعة من الأصناف الحيوية والأساسية عند التسوق من جميع فروع أسواق عبدالله العثيم في كافة مدن ومحافظات المملكة، والبالغ عددها 264 فرعاً.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
05:06 PM

أسواق عبدالله العثيم توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية

يقدّم دعماً لمشتريات منسوبي الضمان من فروعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة أسواق عبدالله العثيم اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة التمكين والضمان بالوزارة، تهدف إلى إدراج منسوبي الضمان إلى برنامج اكتساب الفئات الخاصة في أسواق عبدالله العثيم، والذي يقدم دعماً لمشتريات منسوبي الضمان من فروع أسواق عبدالله العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

ومثل الوزارة في التوقيع على الاتفاقية المهندس سلطان بن جريس الجريس وكيل الوزارة للتمكين والضمان، بحضور الدكتور صالح بن ابراهيم السحيباني وكيل الوزارة المساعد للتمكين والضمان، فيما مثل شركة أسواق عبدالله العثيم بدر بن حامد العوجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يبدأ تنفيذها في وقت لاحق يعلن من خلال الوزارة متضمناً آليات استفادة منسوبي الضمان من المبادرة.

من جهته، أعرب بدر العوجان عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي كمبادرة وطنية لدعم مستفيدي الضمان تحقيقا لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع جميعاً، مضيفاً أنها تعزز التزام شركة أسواق عبدالله العثيم تجاه خدمة المتسوق لتوفير المنتجات ذات القيمة العالية بأفضل جودة وبأقل الأسعار.

وأشار في الوقت ذاته لجهود الشركة بدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وخدمة المجتمع من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج الهادفة والمستمرة بمختلف المجالات ومن أبرزها برنامج التبرع بباقي الهلل للجمعيات الخيرية، والدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، فضلا عن دعم العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات في إطار رسالتها نحو المجتمع.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم أطلقت في 2014م مبادرتها الخيرية الرائدة "برنامج اكتساب للفئات الخاصة" والذي يستهدف خدمة فئات عديدة في المجتمع يحصلون على دعم مباشر على مجموعة من الأصناف الحيوية والأساسية عند التسوق من جميع فروع أسواق عبدالله العثيم في كافة مدن ومحافظات المملكة، والبالغ عددها 264 فرعاً.

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