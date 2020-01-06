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"فارس" يدرج العلاوة السنوية بمسيرات كشف الرواتب لمنسوبي التعليم

يتم صرفها شهر جمادى الآخرة المقبل

أدرج نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم العلاوة السنوية في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم، على أن يتم صرفها يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة، الموافق 27 من شهر يناير الحالي.

وتفصيلاً، أتاح نظام "فارس" الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، وأدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب.

يُذكر أن "نظام فارس" هي الخدمة الذاتية للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري- المستخدم - العامل) الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.

نظام فارس الموارد البشرية وزارة التعليم العلاوة السنوية الرواتب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فارس" يدرج العلاوة السنوية بمسيرات كشف الرواتب لمنسوبي التعليم
سبق

أدرج نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم العلاوة السنوية في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم، على أن يتم صرفها يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة، الموافق 27 من شهر يناير الحالي.

وتفصيلاً، أتاح نظام "فارس" الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، وأدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب.

يُذكر أن "نظام فارس" هي الخدمة الذاتية للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري- المستخدم - العامل) الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:33 PM

"فارس" يدرج العلاوة السنوية بمسيرات كشف الرواتب لمنسوبي التعليم

يتم صرفها شهر جمادى الآخرة المقبل

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
6,270

أدرج نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم العلاوة السنوية في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم، على أن يتم صرفها يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة، الموافق 27 من شهر يناير الحالي.

وتفصيلاً، أتاح نظام "فارس" الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، وأدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب.

يُذكر أن "نظام فارس" هي الخدمة الذاتية للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري- المستخدم - العامل) الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.

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