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"سبق" تكشف حقيقة مقطع خطبة الجمعة عن "الزعيم"

بعد تداوله على نطاق واسع من رواد مواقع التواصل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الخطباء، بعد أن تم اجتزاء مقطع من خطبته ليوم الجمعة، والتي كانت بعنوان البطل الزعيم، ليرفقوا مع الفيديو عبارات تستغرب إقحام الرياضة في خطب ومنابر الجمعة.

بدورها تكشف "سبق" حقيقة المقطع المجتزأ، والذي كان خطبة للشيخ الدكتور محمد علي الرشيد، من جامع الوابل برياض الخبراء قبل سنتين.

وبدأ الشيخ خطبته متحدثًا عن الزعيم البطل بأسلوب شيق، ليكشف للمصلين حقيقة ذلك البطل الزعيم بأنه من يقف على حدود الوطن الغالي، مستشعرًا كلمة التوحيد التي يحملها على صدره.


وتابع الشيخ، التحذير من التعصب الرياضي، وما قد ينتج عنه من قطع للأرحام وارتكاب لما يغضب الله، قبل أن يختتم خطبته بالدعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بالنصر والتمكين.

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"سبق" تكشف حقيقة مقطع خطبة الجمعة عن "الزعيم"
سبق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الخطباء، بعد أن تم اجتزاء مقطع من خطبته ليوم الجمعة، والتي كانت بعنوان البطل الزعيم، ليرفقوا مع الفيديو عبارات تستغرب إقحام الرياضة في خطب ومنابر الجمعة.

بدورها تكشف "سبق" حقيقة المقطع المجتزأ، والذي كان خطبة للشيخ الدكتور محمد علي الرشيد، من جامع الوابل برياض الخبراء قبل سنتين.

وبدأ الشيخ خطبته متحدثًا عن الزعيم البطل بأسلوب شيق، ليكشف للمصلين حقيقة ذلك البطل الزعيم بأنه من يقف على حدود الوطن الغالي، مستشعرًا كلمة التوحيد التي يحملها على صدره.


وتابع الشيخ، التحذير من التعصب الرياضي، وما قد ينتج عنه من قطع للأرحام وارتكاب لما يغضب الله، قبل أن يختتم خطبته بالدعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بالنصر والتمكين.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
07:20 PM

"سبق" تكشف حقيقة مقطع خطبة الجمعة عن "الزعيم"

بعد تداوله على نطاق واسع من رواد مواقع التواصل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
761

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الخطباء، بعد أن تم اجتزاء مقطع من خطبته ليوم الجمعة، والتي كانت بعنوان البطل الزعيم، ليرفقوا مع الفيديو عبارات تستغرب إقحام الرياضة في خطب ومنابر الجمعة.

بدورها تكشف "سبق" حقيقة المقطع المجتزأ، والذي كان خطبة للشيخ الدكتور محمد علي الرشيد، من جامع الوابل برياض الخبراء قبل سنتين.

وبدأ الشيخ خطبته متحدثًا عن الزعيم البطل بأسلوب شيق، ليكشف للمصلين حقيقة ذلك البطل الزعيم بأنه من يقف على حدود الوطن الغالي، مستشعرًا كلمة التوحيد التي يحملها على صدره.


وتابع الشيخ، التحذير من التعصب الرياضي، وما قد ينتج عنه من قطع للأرحام وارتكاب لما يغضب الله، قبل أن يختتم خطبته بالدعاء لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بالنصر والتمكين.

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