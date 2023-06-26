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8 أيام من اختفاء "العالي" والبحث عن جثته وما زال غائبًا.. والمتهم يؤكد وجوده في الموقع

بوجود الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية وذوي المفقود

أنهت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية مهامها لليوم الثاني على التوالي بعد بلاغ عن وجود جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" في محافظة مهد الذهب، واليوم السادس منذُ اختفائه، دون أن يتم العثور عليها، ولا حتى أثر يتم تتبعه والاعتماد عليه، على الرغم من تأكيد "الجاني" المُتهم بقتله بوجود الجثة بالموقع نفسه الذي يشهد مجريات البحث والتفتيش عليها، ولكنه غير مُدرك المكان الذي كان قد أخفاها فيه.

وكانت الجهات الأمنية ممثلةً في "البحث الجنائي" بشرطة الطائف هم من بذلوا جهودًا بحثية مميزة وصولاً لذلك المُشتبه فيه والمتورط في مقتله والتمكن من ضبطه أول أمس الاثنين، بعد متابعته والتحري عنه حتى باتَ في قبضتهم ومن ثمَ أدلى بالمعلومات كاملة وأخبرَ عن مكان وموقع الجثة والتي ما زالت مفقودة حتى الآن.

وقد انضم فريق "مبادرة" التطوعي للبحث والإنقاذ لزملائهم في فريق "ساعد" وباقي الجهات الأمنية المعنية كذلك ذوو المفقود في مجريات ومهام البحث عنه ولم يتم الوصول لأي نتيجة حياله، في حين تم إيقاف البحث مساء أمس الثلاثاء على أن يُستكمل اليوم الأربعاء، وسط مطالبات من قِبل ذوي المفقود بزيادة التعاون مع الجهات المشاركة في مهام البحث، كما تساءل ذوو المفقود عن إمكانية أن تشارك الفرق التطوعية في المهمة بطائرات شراعية لكشف المنطقة من الأعلى والتخفيف على فرق البحث، والتقليل من الوقت في إنجاز المهمة.

وكانت قد كثفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أول أمس الاثنين، جهودها في متابعة تطورات واقعة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان العالي العتيبي"، وذلك بعد ضبط أحد الأشخاص يُشتبه في تورطه بمقتل المفقود، حيث كان قد أفادَ أثناء التحقيق معه واستجوابه بأنَ جثة المفقود "توفيق" موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهي الأقرب للطائف من جهة الشمال بعد مركز المحاني.


وعليه جرى التعامل الأمني مع تلك المعلومات، وتوجهت فرق من الشرطة والبحث الجنائي بالطائف، كذلك عدد من منسوبي فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ إلى محافظة مهد الذهب وفقًا لما أفاد به المُشتبه به والذي كان مرافقًا لهم، وبدأت مهام البحث في المنطقة وتحديدًا ما بين محافظة الذهب وقرية السويرقية التابعة لها، ولم يتم العثور على جثة المفقود حتى الآن، ويعتقد أنه أضاع مكانها، بعد انضمام عناصر من شرطة مهد الذهب ومخفر حفر كشب التابع للطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات قضية المفقود، حيثُ الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في الشرطة والدفاع المدني والبحث الجنائي، كذلك فريق "ساعد" التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، قد كثفوا مهام البحث عن الشاب المفقود "توفيق"، منذُ ورود البلاغ من ذويه فجر الخميس الماضي.

ووقفت في حينه تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود والتي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير شمالي الطائف، في حين أخضعت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهود مضنية، عن طريق المُشاة وبالسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً لتلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

يُشار إلى أن الشاب المفقود "توفيق" البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل في الحوية فجر الخميس مستقلاً مركبته، ولم يعد للمنزل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 أيام من اختفاء "العالي" والبحث عن جثته وما زال غائبًا.. والمتهم يؤكد وجوده في الموقع
سبق

أنهت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية مهامها لليوم الثاني على التوالي بعد بلاغ عن وجود جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" في محافظة مهد الذهب، واليوم السادس منذُ اختفائه، دون أن يتم العثور عليها، ولا حتى أثر يتم تتبعه والاعتماد عليه، على الرغم من تأكيد "الجاني" المُتهم بقتله بوجود الجثة بالموقع نفسه الذي يشهد مجريات البحث والتفتيش عليها، ولكنه غير مُدرك المكان الذي كان قد أخفاها فيه.

وكانت الجهات الأمنية ممثلةً في "البحث الجنائي" بشرطة الطائف هم من بذلوا جهودًا بحثية مميزة وصولاً لذلك المُشتبه فيه والمتورط في مقتله والتمكن من ضبطه أول أمس الاثنين، بعد متابعته والتحري عنه حتى باتَ في قبضتهم ومن ثمَ أدلى بالمعلومات كاملة وأخبرَ عن مكان وموقع الجثة والتي ما زالت مفقودة حتى الآن.

وقد انضم فريق "مبادرة" التطوعي للبحث والإنقاذ لزملائهم في فريق "ساعد" وباقي الجهات الأمنية المعنية كذلك ذوو المفقود في مجريات ومهام البحث عنه ولم يتم الوصول لأي نتيجة حياله، في حين تم إيقاف البحث مساء أمس الثلاثاء على أن يُستكمل اليوم الأربعاء، وسط مطالبات من قِبل ذوي المفقود بزيادة التعاون مع الجهات المشاركة في مهام البحث، كما تساءل ذوو المفقود عن إمكانية أن تشارك الفرق التطوعية في المهمة بطائرات شراعية لكشف المنطقة من الأعلى والتخفيف على فرق البحث، والتقليل من الوقت في إنجاز المهمة.

وكانت قد كثفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أول أمس الاثنين، جهودها في متابعة تطورات واقعة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان العالي العتيبي"، وذلك بعد ضبط أحد الأشخاص يُشتبه في تورطه بمقتل المفقود، حيث كان قد أفادَ أثناء التحقيق معه واستجوابه بأنَ جثة المفقود "توفيق" موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهي الأقرب للطائف من جهة الشمال بعد مركز المحاني.


وعليه جرى التعامل الأمني مع تلك المعلومات، وتوجهت فرق من الشرطة والبحث الجنائي بالطائف، كذلك عدد من منسوبي فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ إلى محافظة مهد الذهب وفقًا لما أفاد به المُشتبه به والذي كان مرافقًا لهم، وبدأت مهام البحث في المنطقة وتحديدًا ما بين محافظة الذهب وقرية السويرقية التابعة لها، ولم يتم العثور على جثة المفقود حتى الآن، ويعتقد أنه أضاع مكانها، بعد انضمام عناصر من شرطة مهد الذهب ومخفر حفر كشب التابع للطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات قضية المفقود، حيثُ الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في الشرطة والدفاع المدني والبحث الجنائي، كذلك فريق "ساعد" التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، قد كثفوا مهام البحث عن الشاب المفقود "توفيق"، منذُ ورود البلاغ من ذويه فجر الخميس الماضي.

ووقفت في حينه تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود والتي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير شمالي الطائف، في حين أخضعت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهود مضنية، عن طريق المُشاة وبالسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً لتلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

يُشار إلى أن الشاب المفقود "توفيق" البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل في الحوية فجر الخميس مستقلاً مركبته، ولم يعد للمنزل.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
12:38 AM

8 أيام من اختفاء "العالي" والبحث عن جثته وما زال غائبًا.. والمتهم يؤكد وجوده في الموقع

بوجود الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية وذوي المفقود

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فهد العتيبي - الطائف
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أنهت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية مهامها لليوم الثاني على التوالي بعد بلاغ عن وجود جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" في محافظة مهد الذهب، واليوم السادس منذُ اختفائه، دون أن يتم العثور عليها، ولا حتى أثر يتم تتبعه والاعتماد عليه، على الرغم من تأكيد "الجاني" المُتهم بقتله بوجود الجثة بالموقع نفسه الذي يشهد مجريات البحث والتفتيش عليها، ولكنه غير مُدرك المكان الذي كان قد أخفاها فيه.

وكانت الجهات الأمنية ممثلةً في "البحث الجنائي" بشرطة الطائف هم من بذلوا جهودًا بحثية مميزة وصولاً لذلك المُشتبه فيه والمتورط في مقتله والتمكن من ضبطه أول أمس الاثنين، بعد متابعته والتحري عنه حتى باتَ في قبضتهم ومن ثمَ أدلى بالمعلومات كاملة وأخبرَ عن مكان وموقع الجثة والتي ما زالت مفقودة حتى الآن.

وقد انضم فريق "مبادرة" التطوعي للبحث والإنقاذ لزملائهم في فريق "ساعد" وباقي الجهات الأمنية المعنية كذلك ذوو المفقود في مجريات ومهام البحث عنه ولم يتم الوصول لأي نتيجة حياله، في حين تم إيقاف البحث مساء أمس الثلاثاء على أن يُستكمل اليوم الأربعاء، وسط مطالبات من قِبل ذوي المفقود بزيادة التعاون مع الجهات المشاركة في مهام البحث، كما تساءل ذوو المفقود عن إمكانية أن تشارك الفرق التطوعية في المهمة بطائرات شراعية لكشف المنطقة من الأعلى والتخفيف على فرق البحث، والتقليل من الوقت في إنجاز المهمة.

وكانت قد كثفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أول أمس الاثنين، جهودها في متابعة تطورات واقعة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان العالي العتيبي"، وذلك بعد ضبط أحد الأشخاص يُشتبه في تورطه بمقتل المفقود، حيث كان قد أفادَ أثناء التحقيق معه واستجوابه بأنَ جثة المفقود "توفيق" موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهي الأقرب للطائف من جهة الشمال بعد مركز المحاني.


وعليه جرى التعامل الأمني مع تلك المعلومات، وتوجهت فرق من الشرطة والبحث الجنائي بالطائف، كذلك عدد من منسوبي فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ إلى محافظة مهد الذهب وفقًا لما أفاد به المُشتبه به والذي كان مرافقًا لهم، وبدأت مهام البحث في المنطقة وتحديدًا ما بين محافظة الذهب وقرية السويرقية التابعة لها، ولم يتم العثور على جثة المفقود حتى الآن، ويعتقد أنه أضاع مكانها، بعد انضمام عناصر من شرطة مهد الذهب ومخفر حفر كشب التابع للطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت مجريات قضية المفقود، حيثُ الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في الشرطة والدفاع المدني والبحث الجنائي، كذلك فريق "ساعد" التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، قد كثفوا مهام البحث عن الشاب المفقود "توفيق"، منذُ ورود البلاغ من ذويه فجر الخميس الماضي.

ووقفت في حينه تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود والتي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير شمالي الطائف، في حين أخضعت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهود مضنية، عن طريق المُشاة وبالسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً لتلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

يُشار إلى أن الشاب المفقود "توفيق" البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل في الحوية فجر الخميس مستقلاً مركبته، ولم يعد للمنزل.

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