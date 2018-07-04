3 تنبيهات متقدمة للرياض وعسير والشرقية.. حالات تتواصل لمساء اليوم

الأرصاد: رياح وارتفاع ملموس في درجات الحرارة خاصة خلال الظهيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة عسير وتشمل: "أبها، والسودة، ورجال ألمع، والشعبين، ومحايل، وخميس مطير، والأجزاء المجاورة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض وتشمل: "العاصمة الرياض، والخرج، ورماح، والأفلاج"، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما صدر تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية من حالة حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.