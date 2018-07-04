النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

3 تنبيهات متقدمة للرياض وعسير والشرقية.. حالات تتواصل لمساء اليوم

الأرصاد: رياح وارتفاع ملموس في درجات الحرارة خاصة خلال الظهيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة عسير وتشمل: "أبها، والسودة، ورجال ألمع، والشعبين، ومحايل، وخميس مطير، والأجزاء المجاورة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض وتشمل: "العاصمة الرياض، والخرج، ورماح، والأفلاج"، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما صدر تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية من حالة حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
3 تنبيهات متقدمة للرياض وعسير والشرقية.. حالات تتواصل لمساء اليوم
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة عسير وتشمل: "أبها، والسودة، ورجال ألمع، والشعبين، ومحايل، وخميس مطير، والأجزاء المجاورة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض وتشمل: "العاصمة الرياض، والخرج، ورماح، والأفلاج"، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما صدر تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية من حالة حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
08:53 AM

3 تنبيهات متقدمة للرياض وعسير والشرقية.. حالات تتواصل لمساء اليوم

الأرصاد: رياح وارتفاع ملموس في درجات الحرارة خاصة خلال الظهيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,637

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي منطقة عسير وتشمل: "أبها، والسودة، ورجال ألمع، والشعبين، ومحايل، وخميس مطير، والأجزاء المجاورة، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض وتشمل: "العاصمة الرياض، والخرج، ورماح، والأفلاج"، من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما صدر تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية من حالة حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة ليلاً.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة