جمعية "معافاة" وكلية العلوم الطبية تنظم يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية و"السرطان"

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أقامت جمعية معافاة الصحية بالرياض بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام، يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية، ويومًا توعويًا آخر عن السرطان.

وتمت الفعالية في ٤ مواقع مختلفة بين الرياض والخرج، وتم فيها توزيع بروشورات تثقيفية عن الأمراض، وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين.