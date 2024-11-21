النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "معافاة" وكلية العلوم الطبية تنظم يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية و"السرطان"

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أقامت جمعية معافاة الصحية بالرياض بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام، يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية، ويومًا توعويًا آخر عن السرطان.

وتمت الفعالية في ٤ مواقع مختلفة بين الرياض والخرج، وتم فيها توزيع بروشورات تثقيفية عن الأمراض، وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين.

اليوم العالمي للتطوع جمعية معافاة الصحية جامعة الأمير سطام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "معافاة" وكلية العلوم الطبية تنظم يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية و"السرطان"
سبق

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أقامت جمعية معافاة الصحية بالرياض بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام، يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية، ويومًا توعويًا آخر عن السرطان.

وتمت الفعالية في ٤ مواقع مختلفة بين الرياض والخرج، وتم فيها توزيع بروشورات تثقيفية عن الأمراض، وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:45 PM

جمعية "معافاة" وكلية العلوم الطبية تنظم يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية و"السرطان"

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أقامت جمعية معافاة الصحية بالرياض بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام، يومًا توعويًا عن أمراض الحساسية، ويومًا توعويًا آخر عن السرطان.

وتمت الفعالية في ٤ مواقع مختلفة بين الرياض والخرج، وتم فيها توزيع بروشورات تثقيفية عن الأمراض، وتبادل المعلومات والخبرات مع المختصين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,509
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,897
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,214

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة