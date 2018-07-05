رزق فهد علي حسن بن رافع الزهراني أحد منسوبي الأمن العام بمنطقة الباحة بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "هتان" .
فهد بن رافع يرزق بـ "هتان"
رزق فهد علي حسن بن رافع الزهراني أحد منسوبي الأمن العام بمنطقة الباحة بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "هتان" .
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فهد بن رافع يرزق بـ "هتان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-05
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:48 PM
فهد بن رافع يرزق بـ "هتان"
رزق فهد علي حسن بن رافع الزهراني أحد منسوبي الأمن العام بمنطقة الباحة بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "هتان" .
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