مخاوف من إيجاد "كورونا" فراغات في الجيش الإسرائيلي.. "كوخافي" يطالب بتقليص مدة العزل

إصابة أكثر من 5 آلاف عسكري بينهم ضباط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، طالب وزارة الصحة بتقليص مدة عزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين العسكريين؛ وسط مخاف من فراغ محتمل بسبب تصاعد أعداد المصابين بالفيروس داخل صفوف الجيش.

وأضافت الصحيفة أن "كوخافي" طالب بتقليص مدة العزل إلى 5 أيام فقط بدلاً من 14 يوماً؛ في ضوء إصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي بالفيروس، فضلاً عن خضوع آلاف آخرين للعزل للاشتباه في إصابتهم، وفقاً لـ"الشرق".

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن عدداً ليس بالقليل من كبار الضباط، بين المصابين أو المشتبه في إصابتهم.

وبينت أن "كوخافي" أجرى أمس تقييماً للوضع حول الحفاظ على التسلسل الوظيفي في الجيش، مع التركيز على الوحدات العملياتية والخاصة.

ويخضع وزير الدفاع بيني جانتس حالياً للعزل بعد التأكد من إصابة موظف في مكتبه بالفيروس.