منظمة التحرير الفلسطينية تعلن الإضراب العام داخل مخيمات اللاجئين في لبنان

تمسكًا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ورفضًا لـ"صفقة القرن"

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، الإضراب العامّ داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ تمسكًا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعمّت المسيرات والاعتصامات الحاشدة اليوم، مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ تأكيدًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لمشروع الرئيس الأمريكي للسلام، وأقفلت المدارس والمؤسسات العامة، ومكاتب "الأونروا" والمحلات التجارية أبوابها تلبية لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد رفعت عند مداخل المخيمات الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد أن مشروع الرئيس الأمريكي لا يلبي طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال الوطني.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، رفضها لخطة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ترامب؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب الرئيس محمود عباس، وعلى تمسّك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المنظمة في لبنان، كل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية من أجل تحرك سياسي دبلوماسي فاعل نحو المجتمع الدولي والعربي والإسلامي؛ لتوفير المظلة الداعمة للموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن".

كما دعت المنظمة جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى اجتماع طارئ لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية بعد الإعلان عن "صفقة القرن".