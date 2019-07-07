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الخثلان: وجوب صلاة الجماعة على الرجال بالمساجد.. ويكفى حديث الأعمى "لا أجد لك رخصة"

ردًّا على القائلين بعدم وجوبها.. وأكد أن المتخلف عنها بلا عذر آثمٌ

أكد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة الجماعة واجبة، وأن المتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال بلا عذر آثمٌ.

وقال الخثلان في مقطع فيديو، نشره أمس عبر حسابه بتويتر بخصوص حكم مَن تخلف عن صلاة الجماعة، وادعى عدم وجوبها: "الصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة".

وأضاف بأن الخلاف قائم بين العلماء، فإذا رددنا مسألة صلاة الجماعة إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نجد أن الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد.

ورد "الخثلان" على القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة بأنهم يستدلون بأدلة إما أنها صحيحة غير صريحة، أو أنها صريحة غير صحيحة. ولفت إلى أن ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، وأنه لو لم يكن منها إلا حديث الرجل الأعمى الذي رواه مسلم لكفى؛ فهو صحيح وصريح "لا أجد لك رخصة". متسائلاً: هل يقال هذا في أمور مستحبة؟ هذا لا يقال إلا في ترك أمر واجب.

وأضاف الخثلان في شرح لحديث الرجل الأعمى: "لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك، وتترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة".

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الخثلان: وجوب صلاة الجماعة على الرجال بالمساجد.. ويكفى حديث الأعمى "لا أجد لك رخصة"
سبق

أكد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة الجماعة واجبة، وأن المتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال بلا عذر آثمٌ.

وقال الخثلان في مقطع فيديو، نشره أمس عبر حسابه بتويتر بخصوص حكم مَن تخلف عن صلاة الجماعة، وادعى عدم وجوبها: "الصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة".

وأضاف بأن الخلاف قائم بين العلماء، فإذا رددنا مسألة صلاة الجماعة إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نجد أن الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد.

ورد "الخثلان" على القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة بأنهم يستدلون بأدلة إما أنها صحيحة غير صريحة، أو أنها صريحة غير صحيحة. ولفت إلى أن ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، وأنه لو لم يكن منها إلا حديث الرجل الأعمى الذي رواه مسلم لكفى؛ فهو صحيح وصريح "لا أجد لك رخصة". متسائلاً: هل يقال هذا في أمور مستحبة؟ هذا لا يقال إلا في ترك أمر واجب.

وأضاف الخثلان في شرح لحديث الرجل الأعمى: "لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك، وتترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة".

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
02:02 AM

الخثلان: وجوب صلاة الجماعة على الرجال بالمساجد.. ويكفى حديث الأعمى "لا أجد لك رخصة"

ردًّا على القائلين بعدم وجوبها.. وأكد أن المتخلف عنها بلا عذر آثمٌ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
22
15,057

أكد ‏‫عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن صلاة الجماعة واجبة، وأن المتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال بلا عذر آثمٌ.

وقال الخثلان في مقطع فيديو، نشره أمس عبر حسابه بتويتر بخصوص حكم مَن تخلف عن صلاة الجماعة، وادعى عدم وجوبها: "الصلاة مع الجماعة واجبة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة".

وأضاف بأن الخلاف قائم بين العلماء، فإذا رددنا مسألة صلاة الجماعة إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نجد أن الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد.

ورد "الخثلان" على القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة بأنهم يستدلون بأدلة إما أنها صحيحة غير صريحة، أو أنها صريحة غير صحيحة. ولفت إلى أن ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، وأنه لو لم يكن منها إلا حديث الرجل الأعمى الذي رواه مسلم لكفى؛ فهو صحيح وصريح "لا أجد لك رخصة". متسائلاً: هل يقال هذا في أمور مستحبة؟ هذا لا يقال إلا في ترك أمر واجب.

وأضاف الخثلان في شرح لحديث الرجل الأعمى: "لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك، وتترك الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة".

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