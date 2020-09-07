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"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

قرابة 37 ألف مستفيد من خدمات مستشفى "وادي الدواسر" خلال 6 أشهر

بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وأجرى 605 عمليات جراحية بينها 221 قيصرية

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، قدّم خلال النصف الأول من العام 2020، خدماته لنحو 36.644 ألف مريض راجعوا خلالها قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضحت "صحة الرياض"، أن عدد من استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف بلغ 24.979 ألف مريض، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 11.665 ألف مريض؛ فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى 2848 جلسة.

وأضافت أن حالات التنويم بلغت 2660 مريضًا بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، صرف من خلالها 92.673 ألف وصفة من الصيدلية؛ فيما بلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي 3792، وبلغ عدد المتبرعين بالدم قرابة 1722 متبرعًا.

وأجرى المستشفى العام 605 عمليات جراحية، شَمِلت 110 عمليات لجراحة اليوم الواحد، وبلغت العمليات القيصرية 221، وسجلت 542 حالة ولادة طبيعية؛ فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية أكثر من 42.100 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 10.665 ألف فحص إشعاعي.

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قرابة 37 ألف مستفيد من خدمات مستشفى "وادي الدواسر" خلال 6 أشهر
سبق

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، قدّم خلال النصف الأول من العام 2020، خدماته لنحو 36.644 ألف مريض راجعوا خلالها قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضحت "صحة الرياض"، أن عدد من استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف بلغ 24.979 ألف مريض، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 11.665 ألف مريض؛ فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى 2848 جلسة.

وأضافت أن حالات التنويم بلغت 2660 مريضًا بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، صرف من خلالها 92.673 ألف وصفة من الصيدلية؛ فيما بلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي 3792، وبلغ عدد المتبرعين بالدم قرابة 1722 متبرعًا.

وأجرى المستشفى العام 605 عمليات جراحية، شَمِلت 110 عمليات لجراحة اليوم الواحد، وبلغت العمليات القيصرية 221، وسجلت 542 حالة ولادة طبيعية؛ فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية أكثر من 42.100 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 10.665 ألف فحص إشعاعي.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
12:56 PM

قرابة 37 ألف مستفيد من خدمات مستشفى "وادي الدواسر" خلال 6 أشهر

بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وأجرى 605 عمليات جراحية بينها 221 قيصرية

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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كشفت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، قدّم خلال النصف الأول من العام 2020، خدماته لنحو 36.644 ألف مريض راجعوا خلالها قسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية.

وأوضحت "صحة الرياض"، أن عدد من استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف بلغ 24.979 ألف مريض، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 11.665 ألف مريض؛ فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى 2848 جلسة.

وأضافت أن حالات التنويم بلغت 2660 مريضًا بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، صرف من خلالها 92.673 ألف وصفة من الصيدلية؛ فيما بلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي 3792، وبلغ عدد المتبرعين بالدم قرابة 1722 متبرعًا.

وأجرى المستشفى العام 605 عمليات جراحية، شَمِلت 110 عمليات لجراحة اليوم الواحد، وبلغت العمليات القيصرية 221، وسجلت 542 حالة ولادة طبيعية؛ فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية أكثر من 42.100 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 10.665 ألف فحص إشعاعي.

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