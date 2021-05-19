النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19"

يُسْمح للسائحين بزيارة الدول دون اختبار أو حجر

وافق الاتحاد الأوروبي على أولى خطوات إرساء نظام جواز سفر لقاح يسمح للسائحين بزيارة الدول الأعضاء دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي.

وتسمح هذه الخطوة بالدخول غير المقيد للوافدين الذين تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل.

ووافق السفراء الأوروبيون المعتمدون في بروكسل على قبول السياح من البلدان منخفضة المخاطر التي لديها معدل إصابة أقل من 100 حالة كوفيد لكل 100 ألف شخص.

ويستطيع الأشخاص من البلدان منخفضة المخاطر، الذين لم يحصلوا على لقاح بعد، السفر إلى الاتحاد الأوروبي لقضاء عطلة طالما أنهم يقدمون اختبارًا سلبيًا.

وتتضمن خطة سفر الاتحاد الأوروبي عناصر محددة أهمها أنه يمكن لأي شخص تلقى جرعته النهائية من لقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من السفر، ويشمل ذلك جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ محطات

اعلان
اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19"
سبق

وافق الاتحاد الأوروبي على أولى خطوات إرساء نظام جواز سفر لقاح يسمح للسائحين بزيارة الدول الأعضاء دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي.

وتسمح هذه الخطوة بالدخول غير المقيد للوافدين الذين تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل.

ووافق السفراء الأوروبيون المعتمدون في بروكسل على قبول السياح من البلدان منخفضة المخاطر التي لديها معدل إصابة أقل من 100 حالة كوفيد لكل 100 ألف شخص.

ويستطيع الأشخاص من البلدان منخفضة المخاطر، الذين لم يحصلوا على لقاح بعد، السفر إلى الاتحاد الأوروبي لقضاء عطلة طالما أنهم يقدمون اختبارًا سلبيًا.

وتتضمن خطة سفر الاتحاد الأوروبي عناصر محددة أهمها أنه يمكن لأي شخص تلقى جرعته النهائية من لقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من السفر، ويشمل ذلك جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
03:15 PM

اعتماد نظام أوروبي لجواز سفر لقاح "كوفيد 19"

يُسْمح للسائحين بزيارة الدول دون اختبار أو حجر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,730

وافق الاتحاد الأوروبي على أولى خطوات إرساء نظام جواز سفر لقاح يسمح للسائحين بزيارة الدول الأعضاء دون الحاجة إلى الاختبار أو الحجر الصحي.

وتسمح هذه الخطوة بالدخول غير المقيد للوافدين الذين تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل.

ووافق السفراء الأوروبيون المعتمدون في بروكسل على قبول السياح من البلدان منخفضة المخاطر التي لديها معدل إصابة أقل من 100 حالة كوفيد لكل 100 ألف شخص.

ويستطيع الأشخاص من البلدان منخفضة المخاطر، الذين لم يحصلوا على لقاح بعد، السفر إلى الاتحاد الأوروبي لقضاء عطلة طالما أنهم يقدمون اختبارًا سلبيًا.

وتتضمن خطة سفر الاتحاد الأوروبي عناصر محددة أهمها أنه يمكن لأي شخص تلقى جرعته النهائية من لقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الأقل من السفر، ويشمل ذلك جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,902
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة