النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشلعان": النيابة العامة تشارك بـ 14 دائرة في حج هذا العام

للتحقيق والادعاء في القضايا التي تقع بحدود النطاق المكاني لحرم مكة

قال رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان؛ إن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، من خلال (١٤) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأكّد الشلعان؛ جاهزية النيابة العامة للقيام بدورها العدلي ضمن جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب؛ وجّه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان؛ أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسرٍ وسهولة؛ ليتفرغ الحاج لأداء نسكه بطمأنينة تامة وفي أجواء إيمانية في رحاب الحرم والمشاعر المقدّسة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدّسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدّسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرّمة خلال فترة الحج.

وتابع، إضافة إلى ذلك توفر النيابة العامة عدداً من السيارات المجهّزة للتحقيق المتنقل التابعة لمركز الاتصال والعمليات النيابي والمزوّدة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدّسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشلعان": النيابة العامة تشارك بـ 14 دائرة في حج هذا العام
سبق

قال رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان؛ إن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، من خلال (١٤) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأكّد الشلعان؛ جاهزية النيابة العامة للقيام بدورها العدلي ضمن جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب؛ وجّه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان؛ أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسرٍ وسهولة؛ ليتفرغ الحاج لأداء نسكه بطمأنينة تامة وفي أجواء إيمانية في رحاب الحرم والمشاعر المقدّسة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدّسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدّسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرّمة خلال فترة الحج.

وتابع، إضافة إلى ذلك توفر النيابة العامة عدداً من السيارات المجهّزة للتحقيق المتنقل التابعة لمركز الاتصال والعمليات النيابي والمزوّدة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدّسة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:52 PM

"الشلعان": النيابة العامة تشارك بـ 14 دائرة في حج هذا العام

للتحقيق والادعاء في القضايا التي تقع بحدود النطاق المكاني لحرم مكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
319

قال رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان؛ إن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، من خلال (١٤) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأكّد الشلعان؛ جاهزية النيابة العامة للقيام بدورها العدلي ضمن جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب؛ وجّه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان؛ أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسرٍ وسهولة؛ ليتفرغ الحاج لأداء نسكه بطمأنينة تامة وفي أجواء إيمانية في رحاب الحرم والمشاعر المقدّسة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدّسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرّمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدّسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرّمة خلال فترة الحج.

وتابع، إضافة إلى ذلك توفر النيابة العامة عدداً من السيارات المجهّزة للتحقيق المتنقل التابعة لمركز الاتصال والعمليات النيابي والمزوّدة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدّسة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,412
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,861

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة