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هطولات "الثالثة" تتواصل في يومها الـ 5 والمسند: انتظروها هنا

قال: أمطار مستمرة وأتوقعها متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عدة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثالثة في يومها الخامس مستمرة وسوف تؤثر في مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" الحالة المطرية وفي يومها الخامس مستمرة، ومتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق:#الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة، (وربما) #المدينة #تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات "الثالثة" تتواصل في يومها الـ 5 والمسند: انتظروها هنا
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثالثة في يومها الخامس مستمرة وسوف تؤثر في مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" الحالة المطرية وفي يومها الخامس مستمرة، ومتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق:#الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة، (وربما) #المدينة #تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:23 AM

هطولات "الثالثة" تتواصل في يومها الـ 5 والمسند: انتظروها هنا

قال: أمطار مستمرة وأتوقعها متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة الماطرة الثالثة في يومها الخامس مستمرة وسوف تؤثر في مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" الحالة المطرية وفي يومها الخامس مستمرة، ومتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة على (أجزاءٍ) من مناطق:#الرياض #القصيم #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #جازان #عسير #الباحة #مكة، (وربما) #المدينة #تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

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