رئيس المجلس الإسلامي بكمبوديا: قرار المملكة بشأن الحج فيه مصلحة عظيمة

أكد أنه يضمن عدم انتشار الوباء في بلد الله الحرام ويحقق حفظ النفس

أعرب رئيس المجلس الإسلامي للتنمية في كمبوديا الشيخ محمد فريد بن حسين عن تأييده لقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود جداً لأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، واصفاً القرار بأنه متوافق مع أحكام الشريعة ومقاصدها للحفاظ على الأنفس والأرواح.

وقال في بيان: هذا القرار فيه حفظ للنفس ومن الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة السماوية بحفظها والأخذ بالأسباب الشرعية من تعاليم ديننا الحنيف.

وأضاف: إقامة الحج مع هذا الوباء فيه تعريض بلاد المسلمين للخطر؛ وذلك لأن المشاعر المقدسة من أكثر الأماكن ازدحاماً في العالم، وقد تكون لا سمح الله سبباً لانتشار هذا الوباء في بلد الله الحرام وانتقاله لبلاد العالم.

واختتم بيانه بالشكر الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحرصهم على خدمة الحجاج والمسلمين.