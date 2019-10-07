النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. وفد من ذوي الإعاقة الحركية من الهند يزور المسجد النبوي

أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتَشَرفوا بالسلام على الرسول

نظّمت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، أمس، برنامج استقبال لوفد من ذوي الإعاقة الحركية من الجنسية الهندية (رجال وسيدات)، الذين قَدِموا لزيارة المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالمحسن القشعمي، أن برنامج الضيوف بدأ بزيارة المسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ حيث أدى أعضاء الوفد الصلاةَ في الروضة الشريفة، وتَشَرّفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، بعد ذلك نظمت الجمعية جولةً سياحية على الأماكن الأثرية بالمدينة المنورة، شملت زيارة مسجد قباء، ووادي بطحان، وبئر غرس الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شملت الزيارة ميدان سيد الشهداء عند جبل أحد، وجامع وساحة الخندق، ومسجد القبلتين.

وأفاد "القشعمي" بأن هذه الزيارة التي تُنَفّذها الجمعية؛ تأتي ضمن سلسلة من البرامج السياحية التي تقدّمها لزوار المدينة المنورة لهذه الفئة الغالية، وقد لاقت هذه البرامج ترحيبًا واسعًا لدى المسؤولين والمهتمين بشؤون الإعاقة؛ منوهًا بما تحظى به جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة؛ لتنفيذ برامجها وتعزيز خدماتها للمستفيدين.

المدينة المنورة الهند

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. وفد من ذوي الإعاقة الحركية من الهند يزور المسجد النبوي
سبق

نظّمت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، أمس، برنامج استقبال لوفد من ذوي الإعاقة الحركية من الجنسية الهندية (رجال وسيدات)، الذين قَدِموا لزيارة المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالمحسن القشعمي، أن برنامج الضيوف بدأ بزيارة المسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ حيث أدى أعضاء الوفد الصلاةَ في الروضة الشريفة، وتَشَرّفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، بعد ذلك نظمت الجمعية جولةً سياحية على الأماكن الأثرية بالمدينة المنورة، شملت زيارة مسجد قباء، ووادي بطحان، وبئر غرس الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شملت الزيارة ميدان سيد الشهداء عند جبل أحد، وجامع وساحة الخندق، ومسجد القبلتين.

وأفاد "القشعمي" بأن هذه الزيارة التي تُنَفّذها الجمعية؛ تأتي ضمن سلسلة من البرامج السياحية التي تقدّمها لزوار المدينة المنورة لهذه الفئة الغالية، وقد لاقت هذه البرامج ترحيبًا واسعًا لدى المسؤولين والمهتمين بشؤون الإعاقة؛ منوهًا بما تحظى به جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة؛ لتنفيذ برامجها وتعزيز خدماتها للمستفيدين.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:11 PM

شاهد.. وفد من ذوي الإعاقة الحركية من الهند يزور المسجد النبوي

أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتَشَرفوا بالسلام على الرسول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,455

نظّمت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، أمس، برنامج استقبال لوفد من ذوي الإعاقة الحركية من الجنسية الهندية (رجال وسيدات)، الذين قَدِموا لزيارة المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالمحسن القشعمي، أن برنامج الضيوف بدأ بزيارة المسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ حيث أدى أعضاء الوفد الصلاةَ في الروضة الشريفة، وتَشَرّفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، بعد ذلك نظمت الجمعية جولةً سياحية على الأماكن الأثرية بالمدينة المنورة، شملت زيارة مسجد قباء، ووادي بطحان، وبئر غرس الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شملت الزيارة ميدان سيد الشهداء عند جبل أحد، وجامع وساحة الخندق، ومسجد القبلتين.

وأفاد "القشعمي" بأن هذه الزيارة التي تُنَفّذها الجمعية؛ تأتي ضمن سلسلة من البرامج السياحية التي تقدّمها لزوار المدينة المنورة لهذه الفئة الغالية، وقد لاقت هذه البرامج ترحيبًا واسعًا لدى المسؤولين والمهتمين بشؤون الإعاقة؛ منوهًا بما تحظى به جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة؛ لتنفيذ برامجها وتعزيز خدماتها للمستفيدين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,680
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,529
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,600
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,266

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة