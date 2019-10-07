شاهد.. وفد من ذوي الإعاقة الحركية من الهند يزور المسجد النبوي

أدوا الصلاة في الروضة الشريفة وتَشَرفوا بالسلام على الرسول

نظّمت جمعية طيبة للإعاقة الحركية بالمدينة المنورة، أمس، برنامج استقبال لوفد من ذوي الإعاقة الحركية من الجنسية الهندية (رجال وسيدات)، الذين قَدِموا لزيارة المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالمحسن القشعمي، أن برنامج الضيوف بدأ بزيارة المسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ حيث أدى أعضاء الوفد الصلاةَ في الروضة الشريفة، وتَشَرّفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، بعد ذلك نظمت الجمعية جولةً سياحية على الأماكن الأثرية بالمدينة المنورة، شملت زيارة مسجد قباء، ووادي بطحان، وبئر غرس الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شملت الزيارة ميدان سيد الشهداء عند جبل أحد، وجامع وساحة الخندق، ومسجد القبلتين.

وأفاد "القشعمي" بأن هذه الزيارة التي تُنَفّذها الجمعية؛ تأتي ضمن سلسلة من البرامج السياحية التي تقدّمها لزوار المدينة المنورة لهذه الفئة الغالية، وقد لاقت هذه البرامج ترحيبًا واسعًا لدى المسؤولين والمهتمين بشؤون الإعاقة؛ منوهًا بما تحظى به جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام ودعم لا محدود من الحكومة الرشيدة؛ لتنفيذ برامجها وتعزيز خدماتها للمستفيدين.