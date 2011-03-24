بمساعدة الداخلية السعودية.. ماليزيا تضبط أكبر كمية مخدرات على الإطلاق
صادرت إدارة الجمارك الماليزية الملكية 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على أمفيتامين بقيمة 5.2 مليار رنجت ماليزي من حاويات في ميناء كلانج في 15 مارس، مما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام ماليزية قال المدير العام للجمارك الماليزية إن المصادرة جاء نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.
بمساعدة الداخلية السعودية.. ماليزيا تضبط أكبر كمية مخدرات على الإطلاق
عبدالله البرقاويسبق2021-03-23
صادرت إدارة الجمارك الماليزية الملكية 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على أمفيتامين بقيمة 5.2 مليار رنجت ماليزي من حاويات في ميناء كلانج في 15 مارس، مما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام ماليزية قال المدير العام للجمارك الماليزية إن المصادرة جاء نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.
23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:31 PM
بمساعدة الداخلية السعودية.. ماليزيا تضبط أكبر كمية مخدرات على الإطلاق
صادرت إدارة الجمارك الماليزية الملكية 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على أمفيتامين بقيمة 5.2 مليار رنجت ماليزي من حاويات في ميناء كلانج في 15 مارس، مما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد.
ووفقاً لوسائل إعلام ماليزية قال المدير العام للجمارك الماليزية إن المصادرة جاء نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.