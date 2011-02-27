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عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان تمدد دوام موظفيها للفترة المسائية

94 ألف نسخة عربية تدعمها الآلاف من الكتب والدوريات الأجنبية الرقمية

فعّلت عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان، الدوام المسائي لاستقبال زوار المكتبة المركزية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت؛ حيث سيمتد الدوام الرسمي للمكتبة بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء؛ خدمةً للمستفيدين والباحثين.

وأوضح عميد شؤون المكتبات المكلف الدكتور عيسى محمد قحل، أن المكتبة تقدم جميع الخدمات المعلوماتية والبحثية وخدمات إعارة الكتب، وإعادتها يدوياً وإلكترونياً عبر أجهزة الإعارة الذاتية والتصوير الورقي والرقمي.

وبيّن "قحل" أن المكتبة المركزية بجامعة جازان تضمّ أكثر من 94 ألف نسخة بواقع 43 ألف عنوان من الكتب العربية المتنوعة تدعمها الآلاف من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية من محتويات المكتبة الرقمية السعودية؛ حيث تنتشر طرفيات البحث الآلي في كل مرافق المكتبة المركزية وأدوارها الثلاثة.

ورفع "قحل" شكره لمدير الجامعة على تفاعله مع مطالبات الباحثين بزيادة ساعات الدوام الرسمي للمكتبة.

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عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان تمدد دوام موظفيها للفترة المسائية
سبق

فعّلت عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان، الدوام المسائي لاستقبال زوار المكتبة المركزية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت؛ حيث سيمتد الدوام الرسمي للمكتبة بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء؛ خدمةً للمستفيدين والباحثين.

وأوضح عميد شؤون المكتبات المكلف الدكتور عيسى محمد قحل، أن المكتبة تقدم جميع الخدمات المعلوماتية والبحثية وخدمات إعارة الكتب، وإعادتها يدوياً وإلكترونياً عبر أجهزة الإعارة الذاتية والتصوير الورقي والرقمي.

وبيّن "قحل" أن المكتبة المركزية بجامعة جازان تضمّ أكثر من 94 ألف نسخة بواقع 43 ألف عنوان من الكتب العربية المتنوعة تدعمها الآلاف من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية من محتويات المكتبة الرقمية السعودية؛ حيث تنتشر طرفيات البحث الآلي في كل مرافق المكتبة المركزية وأدوارها الثلاثة.

ورفع "قحل" شكره لمدير الجامعة على تفاعله مع مطالبات الباحثين بزيادة ساعات الدوام الرسمي للمكتبة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:02 PM

عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان تمدد دوام موظفيها للفترة المسائية

94 ألف نسخة عربية تدعمها الآلاف من الكتب والدوريات الأجنبية الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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فعّلت عمادة شؤون المكتبات بجامعة جازان، الدوام المسائي لاستقبال زوار المكتبة المركزية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت؛ حيث سيمتد الدوام الرسمي للمكتبة بمقر العمادة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء؛ خدمةً للمستفيدين والباحثين.

وأوضح عميد شؤون المكتبات المكلف الدكتور عيسى محمد قحل، أن المكتبة تقدم جميع الخدمات المعلوماتية والبحثية وخدمات إعارة الكتب، وإعادتها يدوياً وإلكترونياً عبر أجهزة الإعارة الذاتية والتصوير الورقي والرقمي.

وبيّن "قحل" أن المكتبة المركزية بجامعة جازان تضمّ أكثر من 94 ألف نسخة بواقع 43 ألف عنوان من الكتب العربية المتنوعة تدعمها الآلاف من الكتب والدوريات باللغات الأجنبية من محتويات المكتبة الرقمية السعودية؛ حيث تنتشر طرفيات البحث الآلي في كل مرافق المكتبة المركزية وأدوارها الثلاثة.

ورفع "قحل" شكره لمدير الجامعة على تفاعله مع مطالبات الباحثين بزيادة ساعات الدوام الرسمي للمكتبة.

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