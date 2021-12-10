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هدفا الدوسري وحمدالله يتنافسان على الأجمل في دوري الأبطال

يتنافس سالم الدوسري وعبدالرزاق حمدالله على جائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا لموسم 2021 في مباريات دور قبل النهائي، والتي شهدت تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

واستعرض الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجمل الأهداف التي شهدتها البطولة؛ حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت لأجمل هدف برأيهم؛ حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر.

واختار الاتحاد القاري 10 أهداف في الدور قبل النهائي، سيقوم القراء باختيار الأهداف التي يعتقدون أنها تستحق التأهل للدور النهائي من التصويت.

سالم الدوسري - الهلال السعودي

المباراة أمام بيرسيبوليس، 16 أكتوبر 2021

اعتاد سالم الدوسري على التسجيل في الأدوار الإقصائية، وقد فعل ذلك مرة أخرى أمام بيرسيبوليس في ربع النهائي، كانت اللمسة الأولى للاعب الجناح مثالية قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها، منح من خلالها الفريق البطل في نهاية المطاف التقدم خلال الفوز 3-0.

عبد الرزاق حمد الله - النصر السعودي

المباراة أمام فولاد خوزستان، 23 /أبريل 2021

عزز عبد الرزاق حمد الله تألقه في لقاء النصر مع فولاد خوزستان، مع وجود هدف لصالح فريقه، قدم النجم المغربي لمحة فنية رائعة من خلال لعب الكرة بين ساقي المدافع قبل أن يسددها بثقة فوق الحارس المتقدم ليضمن النقاط الثلاث للنصر الذي بلغ الدور قبل النهائي في نهاية المطاف.

أما باقي الأهداف التي تتنافس على جائزة الأفضل فهي: هدف لياندرو دامياو - كاوازاكي فرونتال الياباني، في المباراة أمام دايغو، 26 يونيو 2021، ستيفان شروك - يونايتد سيتي الفلبيني، في المباراة أمام بكين، 26 يونيو 2021، شهريار موغانلو - بيرسيبوليس الإيراني، في المباراة أمام الريان، 29 أبريل 2021، فاليري كازايشفيلي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة أمام فيتيل، 8 يوليو 2021، شاروف محيي الدينوف - باختاكور الأوزبكي، في المباراة أمام تراكتور، 14 أبريل 2021، باكورن بريمباك - بورت التايلاندي في المباراة أمام سيريزو أوساكا، 30 يونيو 2021، سانتي كازورلا - السد القطري، في المباراة أمام النصر، 18 أبريل 2021، أليكس غرانت - بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة أمام أولسان هيونداي، 20 أكتوبر 2021.

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هدفا الدوسري وحمدالله يتنافسان على الأجمل في دوري الأبطال
سبق

يتنافس سالم الدوسري وعبدالرزاق حمدالله على جائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا لموسم 2021 في مباريات دور قبل النهائي، والتي شهدت تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

واستعرض الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجمل الأهداف التي شهدتها البطولة؛ حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت لأجمل هدف برأيهم؛ حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر.

واختار الاتحاد القاري 10 أهداف في الدور قبل النهائي، سيقوم القراء باختيار الأهداف التي يعتقدون أنها تستحق التأهل للدور النهائي من التصويت.

سالم الدوسري - الهلال السعودي

المباراة أمام بيرسيبوليس، 16 أكتوبر 2021

اعتاد سالم الدوسري على التسجيل في الأدوار الإقصائية، وقد فعل ذلك مرة أخرى أمام بيرسيبوليس في ربع النهائي، كانت اللمسة الأولى للاعب الجناح مثالية قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها، منح من خلالها الفريق البطل في نهاية المطاف التقدم خلال الفوز 3-0.

عبد الرزاق حمد الله - النصر السعودي

المباراة أمام فولاد خوزستان، 23 /أبريل 2021

عزز عبد الرزاق حمد الله تألقه في لقاء النصر مع فولاد خوزستان، مع وجود هدف لصالح فريقه، قدم النجم المغربي لمحة فنية رائعة من خلال لعب الكرة بين ساقي المدافع قبل أن يسددها بثقة فوق الحارس المتقدم ليضمن النقاط الثلاث للنصر الذي بلغ الدور قبل النهائي في نهاية المطاف.

أما باقي الأهداف التي تتنافس على جائزة الأفضل فهي: هدف لياندرو دامياو - كاوازاكي فرونتال الياباني، في المباراة أمام دايغو، 26 يونيو 2021، ستيفان شروك - يونايتد سيتي الفلبيني، في المباراة أمام بكين، 26 يونيو 2021، شهريار موغانلو - بيرسيبوليس الإيراني، في المباراة أمام الريان، 29 أبريل 2021، فاليري كازايشفيلي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة أمام فيتيل، 8 يوليو 2021، شاروف محيي الدينوف - باختاكور الأوزبكي، في المباراة أمام تراكتور، 14 أبريل 2021، باكورن بريمباك - بورت التايلاندي في المباراة أمام سيريزو أوساكا، 30 يونيو 2021، سانتي كازورلا - السد القطري، في المباراة أمام النصر، 18 أبريل 2021، أليكس غرانت - بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة أمام أولسان هيونداي، 20 أكتوبر 2021.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
06:52 PM

هدفا الدوسري وحمدالله يتنافسان على الأجمل في دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتنافس سالم الدوسري وعبدالرزاق حمدالله على جائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا لموسم 2021 في مباريات دور قبل النهائي، والتي شهدت تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي ستبقى في الذاكرة.

واستعرض الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجمل الأهداف التي شهدتها البطولة؛ حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت لأجمل هدف برأيهم؛ حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر.

واختار الاتحاد القاري 10 أهداف في الدور قبل النهائي، سيقوم القراء باختيار الأهداف التي يعتقدون أنها تستحق التأهل للدور النهائي من التصويت.

سالم الدوسري - الهلال السعودي

المباراة أمام بيرسيبوليس، 16 أكتوبر 2021

اعتاد سالم الدوسري على التسجيل في الأدوار الإقصائية، وقد فعل ذلك مرة أخرى أمام بيرسيبوليس في ربع النهائي، كانت اللمسة الأولى للاعب الجناح مثالية قبل أن يتجاوز اثنين من المدافعين ويسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها، منح من خلالها الفريق البطل في نهاية المطاف التقدم خلال الفوز 3-0.

عبد الرزاق حمد الله - النصر السعودي

المباراة أمام فولاد خوزستان، 23 /أبريل 2021

عزز عبد الرزاق حمد الله تألقه في لقاء النصر مع فولاد خوزستان، مع وجود هدف لصالح فريقه، قدم النجم المغربي لمحة فنية رائعة من خلال لعب الكرة بين ساقي المدافع قبل أن يسددها بثقة فوق الحارس المتقدم ليضمن النقاط الثلاث للنصر الذي بلغ الدور قبل النهائي في نهاية المطاف.

أما باقي الأهداف التي تتنافس على جائزة الأفضل فهي: هدف لياندرو دامياو - كاوازاكي فرونتال الياباني، في المباراة أمام دايغو، 26 يونيو 2021، ستيفان شروك - يونايتد سيتي الفلبيني، في المباراة أمام بكين، 26 يونيو 2021، شهريار موغانلو - بيرسيبوليس الإيراني، في المباراة أمام الريان، 29 أبريل 2021، فاليري كازايشفيلي - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة أمام فيتيل، 8 يوليو 2021، شاروف محيي الدينوف - باختاكور الأوزبكي، في المباراة أمام تراكتور، 14 أبريل 2021، باكورن بريمباك - بورت التايلاندي في المباراة أمام سيريزو أوساكا، 30 يونيو 2021، سانتي كازورلا - السد القطري، في المباراة أمام النصر، 18 أبريل 2021، أليكس غرانت - بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة أمام أولسان هيونداي، 20 أكتوبر 2021.

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