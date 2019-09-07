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فريقان من "العمل" و"السياحة" يلتقيان الموظفة المعتدى عليها بفندق في "صبيا"

مالك الفندق أكد توكيل محامٍ لأخذ حقوقها وفقاً للأنظمة والقوانين

وقف فريقان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم على حيثيات حادثة الاعتداء على موظفة استقبال فندق بمحافظة صبيا.

وباشر الفريق التحقق من الحادثة والتقاء الموظفة المعتدى عليها ووالدها ومعرفة تفاصيل الحادثة، فيما أكد لـ"سبق" مالك فندق أسيل صبيا رجل الأعمال عبدالله طيري بقوله: يؤسفنا ما حدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامٍ لأخذ كافة حقوقها وفقًا للأنظمة والقوانين.

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فريقان من "العمل" و"السياحة" يلتقيان الموظفة المعتدى عليها بفندق في "صبيا"
سبق

وقف فريقان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم على حيثيات حادثة الاعتداء على موظفة استقبال فندق بمحافظة صبيا.

وباشر الفريق التحقق من الحادثة والتقاء الموظفة المعتدى عليها ووالدها ومعرفة تفاصيل الحادثة، فيما أكد لـ"سبق" مالك فندق أسيل صبيا رجل الأعمال عبدالله طيري بقوله: يؤسفنا ما حدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامٍ لأخذ كافة حقوقها وفقًا للأنظمة والقوانين.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:04 PM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
07:25 PM

فريقان من "العمل" و"السياحة" يلتقيان الموظفة المعتدى عليها بفندق في "صبيا"

مالك الفندق أكد توكيل محامٍ لأخذ حقوقها وفقاً للأنظمة والقوانين

A A A
فهد كاملي - جازان
8
2,975

وقف فريقان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم على حيثيات حادثة الاعتداء على موظفة استقبال فندق بمحافظة صبيا.

وباشر الفريق التحقق من الحادثة والتقاء الموظفة المعتدى عليها ووالدها ومعرفة تفاصيل الحادثة، فيما أكد لـ"سبق" مالك فندق أسيل صبيا رجل الأعمال عبدالله طيري بقوله: يؤسفنا ما حدث لموظفة الاستقبال، وتم توكيل محامٍ لأخذ كافة حقوقها وفقًا للأنظمة والقوانين.

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