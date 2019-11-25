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"صحة الرياض" تنجز 24 مركزاً لخدمة سكان العاصمة والمحافظات

في إطار جهودها لاستثمار كل الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للشؤون الهندسية إنشاء 24 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الهندسية بـ"صحة الرياض" المهندس فهد المناع: إن عدد المراكز الصحية المنجزة داخل الأحياء في مدينة الرياض بلغ 16 مركزاً، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الأحياء خارج العاصمة الرياض ثمانية مراكز.

وأضاف: هذه المراكز الصحية الجديدة شملت: 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة الأولى للقطاع الشمالي 1، وهي تخدم سكان أحياء: "الملقا، الياسمين، حطين، الفلاح، العقيق، المحمدية. و5 مراكز صحية من المجموعة الثانية للقطاع الشمالي 2، وتخدم أحياء: "الملك فهد، الواحة، النزهة، المغرزات، قرطبة"، و5 مراكز صحية ضمن المجموعة الخامسة للقطاع الشرقي، وتخدم أحياء: "السعادة، النسيم الشرقي، الجنادرية الغربية، النظيم الشمالي، الملك فيصل".

وتضمنت مراكز الرعاية الصحية الأولية المنجزة 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة 12 لمحافظات شمال الرياض وتخدم أحياء: "الخالدية بالزلفي، القرينة بحريملاء، الفيحاء بالمجمعة، الشفاء بروضة سدير، مصدة بالأرطاوية، العبدلية بالغاط، الصفرات بثادق، والرمحية برماح".

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية الجديدة، تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.

وتتواصل الجهود للتسهيل على المواطنين واستثمارها كل الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وتقدّم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز، وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية، رعاية الأمومة، رعاية الطفولة، رعاية المراهقين، رعاية المسنين، الرعاية النفسية، الخدمات العلاجية، صحة الفم والأسنان، التطعيمات الأساسية، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية.

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض المراكز الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تنجز 24 مركزاً لخدمة سكان العاصمة والمحافظات
سبق

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للشؤون الهندسية إنشاء 24 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الهندسية بـ"صحة الرياض" المهندس فهد المناع: إن عدد المراكز الصحية المنجزة داخل الأحياء في مدينة الرياض بلغ 16 مركزاً، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الأحياء خارج العاصمة الرياض ثمانية مراكز.

وأضاف: هذه المراكز الصحية الجديدة شملت: 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة الأولى للقطاع الشمالي 1، وهي تخدم سكان أحياء: "الملقا، الياسمين، حطين، الفلاح، العقيق، المحمدية. و5 مراكز صحية من المجموعة الثانية للقطاع الشمالي 2، وتخدم أحياء: "الملك فهد، الواحة، النزهة، المغرزات، قرطبة"، و5 مراكز صحية ضمن المجموعة الخامسة للقطاع الشرقي، وتخدم أحياء: "السعادة، النسيم الشرقي، الجنادرية الغربية، النظيم الشمالي، الملك فيصل".

وتضمنت مراكز الرعاية الصحية الأولية المنجزة 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة 12 لمحافظات شمال الرياض وتخدم أحياء: "الخالدية بالزلفي، القرينة بحريملاء، الفيحاء بالمجمعة، الشفاء بروضة سدير، مصدة بالأرطاوية، العبدلية بالغاط، الصفرات بثادق، والرمحية برماح".

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية الجديدة، تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.

وتتواصل الجهود للتسهيل على المواطنين واستثمارها كل الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وتقدّم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز، وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية، رعاية الأمومة، رعاية الطفولة، رعاية المراهقين، رعاية المسنين، الرعاية النفسية، الخدمات العلاجية، صحة الفم والأسنان، التطعيمات الأساسية، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
05:47 PM

"صحة الرياض" تنجز 24 مركزاً لخدمة سكان العاصمة والمحافظات

في إطار جهودها لاستثمار كل الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بالإدارة المساعدة للشؤون الهندسية إنشاء 24 مركزاً للرعاية الصحية الأولية لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الهندسية بـ"صحة الرياض" المهندس فهد المناع: إن عدد المراكز الصحية المنجزة داخل الأحياء في مدينة الرياض بلغ 16 مركزاً، فيما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية في الأحياء خارج العاصمة الرياض ثمانية مراكز.

وأضاف: هذه المراكز الصحية الجديدة شملت: 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة الأولى للقطاع الشمالي 1، وهي تخدم سكان أحياء: "الملقا، الياسمين، حطين، الفلاح، العقيق، المحمدية. و5 مراكز صحية من المجموعة الثانية للقطاع الشمالي 2، وتخدم أحياء: "الملك فهد، الواحة، النزهة، المغرزات، قرطبة"، و5 مراكز صحية ضمن المجموعة الخامسة للقطاع الشرقي، وتخدم أحياء: "السعادة، النسيم الشرقي، الجنادرية الغربية، النظيم الشمالي، الملك فيصل".

وتضمنت مراكز الرعاية الصحية الأولية المنجزة 8 مراكز للرعاية الصحية الأولية ضمن المجموعة 12 لمحافظات شمال الرياض وتخدم أحياء: "الخالدية بالزلفي، القرينة بحريملاء، الفيحاء بالمجمعة، الشفاء بروضة سدير، مصدة بالأرطاوية، العبدلية بالغاط، الصفرات بثادق، والرمحية برماح".

وأشار إلى أن هذه المراكز الصحية الجديدة، تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية.

وتتواصل الجهود للتسهيل على المواطنين واستثمارها كل الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية، حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وتقدّم مراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز، وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية، رعاية الأمومة، رعاية الطفولة، رعاية المراهقين، رعاية المسنين، الرعاية النفسية، الخدمات العلاجية، صحة الفم والأسنان، التطعيمات الأساسية، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية.

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