يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.
أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه
بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة
يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.
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أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-03
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
03:31 PM
أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه
بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة
يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.
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