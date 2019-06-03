يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.

أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-03 يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 03:31 PM

أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة





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يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.