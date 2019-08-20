"حقوق الإنسان": مَن يسمح لطفل بقيادة مركبة سنحيل قضيته إلى النيابة العامة

لا يجوز تمكينه من قيادة سيارة أو استئجارها إلا بعد حصوله على الرخصة

قالت هيئة حقوق الإنسان إنه لا يجوز لوالدَي #الطفل أو مَن يقوم على رعايته، السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.

وتابعت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: لا يجوز تمكينه على أيّ نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.

وقالت الهيئة إنه وفقاً للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، فإن القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله تُحال إلى النيابة العامة.