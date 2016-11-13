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السابعة لها.. "قيصرية" ناجحة تنقذ أمًّا وجنينها من حمل "عالي الخطورة"

كانت تعاني من سكر الحمل وأزمة صدرية وزيادة وزن والْتصاق بالأمعاء والرحم

تمكّن فريق طبي جراحي بقسم النساء والولادة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، من إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل هي السابعة لها بعد 6 عمليات سابقة.

وكانت المرأة تعاني في ذات الوقت من مرض السكري المصاحب للحمل، وأزمة صدرية مزمنة مع زيادة الوزن؛ مما صنّف الحالة بالحمل عالي الخطورة؛ حيث أدت العمليات الـ(6) السابقة لالتصاقات بالأمعاء والجهاز البولي والرحم والأنابيب.

وبفضل من الله نجح أعضاء الفريق الطبي في إجراء العملية بنجاح؛ حيث استغرقت ساعة واحدة وحالة المرأة وطفلها مستقرة وتتلقى العناية الطبية.

عملية قيصرية عملية مستشفى الأمير عبدالمحسن جراحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السابعة لها.. "قيصرية" ناجحة تنقذ أمًّا وجنينها من حمل "عالي الخطورة"
سبق

تمكّن فريق طبي جراحي بقسم النساء والولادة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، من إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل هي السابعة لها بعد 6 عمليات سابقة.

وكانت المرأة تعاني في ذات الوقت من مرض السكري المصاحب للحمل، وأزمة صدرية مزمنة مع زيادة الوزن؛ مما صنّف الحالة بالحمل عالي الخطورة؛ حيث أدت العمليات الـ(6) السابقة لالتصاقات بالأمعاء والجهاز البولي والرحم والأنابيب.

وبفضل من الله نجح أعضاء الفريق الطبي في إجراء العملية بنجاح؛ حيث استغرقت ساعة واحدة وحالة المرأة وطفلها مستقرة وتتلقى العناية الطبية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:33 PM

السابعة لها.. "قيصرية" ناجحة تنقذ أمًّا وجنينها من حمل "عالي الخطورة"

كانت تعاني من سكر الحمل وأزمة صدرية وزيادة وزن والْتصاق بالأمعاء والرحم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تمكّن فريق طبي جراحي بقسم النساء والولادة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، من إجراء عملية قيصرية لامرأة حامل هي السابعة لها بعد 6 عمليات سابقة.

وكانت المرأة تعاني في ذات الوقت من مرض السكري المصاحب للحمل، وأزمة صدرية مزمنة مع زيادة الوزن؛ مما صنّف الحالة بالحمل عالي الخطورة؛ حيث أدت العمليات الـ(6) السابقة لالتصاقات بالأمعاء والجهاز البولي والرحم والأنابيب.

وبفضل من الله نجح أعضاء الفريق الطبي في إجراء العملية بنجاح؛ حيث استغرقت ساعة واحدة وحالة المرأة وطفلها مستقرة وتتلقى العناية الطبية.

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