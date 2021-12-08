وكيل إمارة حائل يُكرم رجل الأعمال "محمد هذلول"
لدعمه منتدى التطوع الثالث 2021
كرّم وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، رجل الأعمال محمد هذلول الشمري، على مبادراته الدائمة ودعمه لمنتدى التطوع الثالث 2021.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى التطوع الثالث 2021، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركاؤه، وعقد في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة.
وكيل إمارة حائل يُكرم رجل الأعمال "محمد هذلول"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-08
كرّم وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، رجل الأعمال محمد هذلول الشمري، على مبادراته الدائمة ودعمه لمنتدى التطوع الثالث 2021.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى التطوع الثالث 2021، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركاؤه، وعقد في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة.
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
05:49 PM
وكيل إمارة حائل يُكرم رجل الأعمال "محمد هذلول"
لدعمه منتدى التطوع الثالث 2021
كرّم وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، رجل الأعمال محمد هذلول الشمري، على مبادراته الدائمة ودعمه لمنتدى التطوع الثالث 2021.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى التطوع الثالث 2021، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركاؤه، وعقد في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة.