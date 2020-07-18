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"الصحة" تعلن تسجيل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 248416

الفلبين .. إصابة 2.357 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 113 حالة وفاة

سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.

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الفلبين .. إصابة 2.357 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
04:21 PM

الفلبين .. إصابة 2.357 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 113 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.

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