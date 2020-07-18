الفلبين .. إصابة 2.357 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.
سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.
سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.
سجلت الفلبين اليوم (السبت)، 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2.357 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي الوفيات بلغ 1.773، بينما زاد إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 65.304.