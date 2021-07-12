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حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة

بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة خلال تفشي جائحة كورونا

سمحت محكمة دلهي الهندية بإعادة 11 مواطنًا سعوديًّا إلى بلادهم بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمُّع ديني أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت التقارير الهندية إلى أنه تم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين، وإنهاء القضية، والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وأوقفت الهند في نهاية شهر مارس عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهم انتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمع ديني في وقت الحظر المفروض، بينهم رعايا أجانب من أفغانستان وماليزيا وأوكرانيا والصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وروسيا ومصر والجزائر وبلجيكا وأستراليا وتايلاند ونيبال وإندونيسيا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة
سبق

سمحت محكمة دلهي الهندية بإعادة 11 مواطنًا سعوديًّا إلى بلادهم بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمُّع ديني أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت التقارير الهندية إلى أنه تم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين، وإنهاء القضية، والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وأوقفت الهند في نهاية شهر مارس عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهم انتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمع ديني في وقت الحظر المفروض، بينهم رعايا أجانب من أفغانستان وماليزيا وأوكرانيا والصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وروسيا ومصر والجزائر وبلجيكا وأستراليا وتايلاند ونيبال وإندونيسيا.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
12:58 AM

حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة

بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة خلال تفشي جائحة كورونا

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خالد علي - جدة
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3,158

سمحت محكمة دلهي الهندية بإعادة 11 مواطنًا سعوديًّا إلى بلادهم بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمُّع ديني أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأشارت التقارير الهندية إلى أنه تم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين، وإنهاء القضية، والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وأوقفت الهند في نهاية شهر مارس عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهم انتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمع ديني في وقت الحظر المفروض، بينهم رعايا أجانب من أفغانستان وماليزيا وأوكرانيا والصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وروسيا ومصر والجزائر وبلجيكا وأستراليا وتايلاند ونيبال وإندونيسيا.

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