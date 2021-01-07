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نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو"

كشف المدير الفني السابق لبكين غوان الصيني ، الفرنسي برونو جينيسيو عن تلقيه عرضًا من نادٍ سعودي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والفرنسي جينيسيو كان مدربًا لبكين غوان قبل أن يرحل عن النادي لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة هناك لتمديد التعاقد.

المدرب قال في تصريحات نقلتها صحف فرنسية إنه يدرس العرض السعودي قبل اتخاذ قراره النهائي، علمًا بأن النصر هو أبرز الأسماء التي تبحث عن مدير فني بعد إقالة البرتغالي فيتوريا.

المدرب حقق مع بكين غوان المركز الثاني في مسابقة دوري 2019 - 2020 كما خرج من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو"
سبق

كشف المدير الفني السابق لبكين غوان الصيني ، الفرنسي برونو جينيسيو عن تلقيه عرضًا من نادٍ سعودي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والفرنسي جينيسيو كان مدربًا لبكين غوان قبل أن يرحل عن النادي لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة هناك لتمديد التعاقد.

المدرب قال في تصريحات نقلتها صحف فرنسية إنه يدرس العرض السعودي قبل اتخاذ قراره النهائي، علمًا بأن النصر هو أبرز الأسماء التي تبحث عن مدير فني بعد إقالة البرتغالي فيتوريا.

المدرب حقق مع بكين غوان المركز الثاني في مسابقة دوري 2019 - 2020 كما خرج من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
12:24 AM

نادٍ "سعودي" يفاوض الفرنسي "برونو جينيسيو"

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محمد السيّد - الرياض
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1,206

كشف المدير الفني السابق لبكين غوان الصيني ، الفرنسي برونو جينيسيو عن تلقيه عرضًا من نادٍ سعودي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والفرنسي جينيسيو كان مدربًا لبكين غوان قبل أن يرحل عن النادي لعدم توصله لاتفاق مع الإدارة هناك لتمديد التعاقد.

المدرب قال في تصريحات نقلتها صحف فرنسية إنه يدرس العرض السعودي قبل اتخاذ قراره النهائي، علمًا بأن النصر هو أبرز الأسماء التي تبحث عن مدير فني بعد إقالة البرتغالي فيتوريا.

المدرب حقق مع بكين غوان المركز الثاني في مسابقة دوري 2019 - 2020 كما خرج من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا.

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