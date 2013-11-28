النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد

تسجيل 26323 إصابة جديدة خلال المدة نفسها

أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.

وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".

وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.

وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".

وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
09:19 PM

إيطاليا .. "كورونا" ينهي حياة 686 شخصًا في يوم واحد

تسجيل 26323 إصابة جديدة خلال المدة نفسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
221

أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (السبت)، بتسجيل 686 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد -19"، مقابل 827 أمس، و26323 إصابة جديدة، انخفاضًا من 28352 حالة في اليوم السابق.

وأشارت إلى إجراء 225940 مسحة، مقارنة بـ 222،803 مسحات أمس، وفقًا لـ "رويترز".

وأعلنت الوزارة أمس أنها ستخفف القيود المفروضة على مكافحة "كوفيد -19" في خمس مناطق ابتداءً من غدٍ، بما في ذلك لومباردي، أغنى منطقة في البلاد وأكثرها اكتظاظًا بالسكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,610

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة