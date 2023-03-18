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تحدٍّ غير مسبوق.. "كورونا" حرم نصف طلاب العالم من مقاعد الدراسة

امتد الإغلاق بسبب الفيروس لـ102 دولة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 مليون شاب في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطروا حتى أمس إلى البقاء في منازلهم، ولم يعد بإمكانهم التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب وباء "كورونا".

وأوضحت "اليونسكو" أنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 دولة، والإغلاق الجزئي في 11 بلداً آخر بسبب الوباء، فإن عدد الذين حُرموا من الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام، مع توقع في الزيادة، وهو ما يشكل تحدياً غير مسبوق لقطاع التعليم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأودى فيروس "كورونا" بحياة 7842 شخصاً في العالم، فيما سجلت أكثر من 191 ألف إصابة منذ ظهوره في ديسمبر.

وأحصت الصين 80.900 حالة (3237 وفاة ونحو 68.900 حالة شفاء) بعدها إيطاليا مع 2503 حالات وفاة و31.506 إصابة، ثم إيران 988 حالة وفاة (16.169 إصابة)، وإسبانيا 491 وفاة (11.178 إصابة)، وفرنسا مع 175 وفاة (7730 إصابة).

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تحدٍّ غير مسبوق.. "كورونا" حرم نصف طلاب العالم من مقاعد الدراسة
سبق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 مليون شاب في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطروا حتى أمس إلى البقاء في منازلهم، ولم يعد بإمكانهم التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب وباء "كورونا".

وأوضحت "اليونسكو" أنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 دولة، والإغلاق الجزئي في 11 بلداً آخر بسبب الوباء، فإن عدد الذين حُرموا من الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام، مع توقع في الزيادة، وهو ما يشكل تحدياً غير مسبوق لقطاع التعليم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأودى فيروس "كورونا" بحياة 7842 شخصاً في العالم، فيما سجلت أكثر من 191 ألف إصابة منذ ظهوره في ديسمبر.

وأحصت الصين 80.900 حالة (3237 وفاة ونحو 68.900 حالة شفاء) بعدها إيطاليا مع 2503 حالات وفاة و31.506 إصابة، ثم إيران 988 حالة وفاة (16.169 إصابة)، وإسبانيا 491 وفاة (11.178 إصابة)، وفرنسا مع 175 وفاة (7730 إصابة).

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:27 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

تحدٍّ غير مسبوق.. "كورونا" حرم نصف طلاب العالم من مقاعد الدراسة

امتد الإغلاق بسبب الفيروس لـ102 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 مليون شاب في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطروا حتى أمس إلى البقاء في منازلهم، ولم يعد بإمكانهم التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب وباء "كورونا".

وأوضحت "اليونسكو" أنه بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في 102 دولة، والإغلاق الجزئي في 11 بلداً آخر بسبب الوباء، فإن عدد الذين حُرموا من الدراسة تجاوز الضعف في أربعة أيام، مع توقع في الزيادة، وهو ما يشكل تحدياً غير مسبوق لقطاع التعليم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأودى فيروس "كورونا" بحياة 7842 شخصاً في العالم، فيما سجلت أكثر من 191 ألف إصابة منذ ظهوره في ديسمبر.

وأحصت الصين 80.900 حالة (3237 وفاة ونحو 68.900 حالة شفاء) بعدها إيطاليا مع 2503 حالات وفاة و31.506 إصابة، ثم إيران 988 حالة وفاة (16.169 إصابة)، وإسبانيا 491 وفاة (11.178 إصابة)، وفرنسا مع 175 وفاة (7730 إصابة).

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