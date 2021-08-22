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"البلوي" رئيسًا للجنة التجارية بـ"غرفة تبوك" و"الساعد" و"الفيفي" نائبين

عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك، مساء أمس، اجتماعها الأول بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال؛ حيث تم اختيار عضو مجلس الإدارة لافي بن مفلح البلوي رئيسًا للجنة، واختيار محمد الساعد نائبًا للرئيس، وفاطمة الفيفي نائبة لرئيس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة التجارية لافي بن مفلح البلوي، أن لدى اللجنة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي سيتم تحديدها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة؛ من أجل تحقيق أهداف اللجنة وخدمة رجال الأعمال وسيدات الأعمال، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسوف تقوم اللجنة بدعم برامج التوظيف والتوطين، وتكريم رجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين خدموا المنطقة، وتعزيز تواصلهم مع الغرفة التجارية التي تعتبر "بيتًا لجميع التجار".

ووجّه "البلوي" شكره لكافة أعضاء اللجنة، وأقام مأدبة عشاء تكريمًا لهم؛ فيما قدّم الأعضاء شكرهم لرئيس اللجنة على جهوده المميزة لدعم اللجنة وحرصه على تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماعَ الأعضاءُ: (محمد مخيمر الحمري، سلمان الحارثي، ناصر العنزي، عوض العرجاني، فهد القحطاني، نواف السحيمي، سائدة الصفدي، اعتماد القبلي، آمنة سيد، بسماء العطوي، تمام الهرفي) ومدير إدارة اللجان فهد العرادي.

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"البلوي" رئيسًا للجنة التجارية بـ"غرفة تبوك" و"الساعد" و"الفيفي" نائبين
سبق

عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك، مساء أمس، اجتماعها الأول بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال؛ حيث تم اختيار عضو مجلس الإدارة لافي بن مفلح البلوي رئيسًا للجنة، واختيار محمد الساعد نائبًا للرئيس، وفاطمة الفيفي نائبة لرئيس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة التجارية لافي بن مفلح البلوي، أن لدى اللجنة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي سيتم تحديدها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة؛ من أجل تحقيق أهداف اللجنة وخدمة رجال الأعمال وسيدات الأعمال، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسوف تقوم اللجنة بدعم برامج التوظيف والتوطين، وتكريم رجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين خدموا المنطقة، وتعزيز تواصلهم مع الغرفة التجارية التي تعتبر "بيتًا لجميع التجار".

ووجّه "البلوي" شكره لكافة أعضاء اللجنة، وأقام مأدبة عشاء تكريمًا لهم؛ فيما قدّم الأعضاء شكرهم لرئيس اللجنة على جهوده المميزة لدعم اللجنة وحرصه على تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماعَ الأعضاءُ: (محمد مخيمر الحمري، سلمان الحارثي، ناصر العنزي، عوض العرجاني، فهد القحطاني، نواف السحيمي، سائدة الصفدي، اعتماد القبلي، آمنة سيد، بسماء العطوي، تمام الهرفي) ومدير إدارة اللجان فهد العرادي.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
11:45 AM

"البلوي" رئيسًا للجنة التجارية بـ"غرفة تبوك" و"الساعد" و"الفيفي" نائبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك، مساء أمس، اجتماعها الأول بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال؛ حيث تم اختيار عضو مجلس الإدارة لافي بن مفلح البلوي رئيسًا للجنة، واختيار محمد الساعد نائبًا للرئيس، وفاطمة الفيفي نائبة لرئيس اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة التجارية لافي بن مفلح البلوي، أن لدى اللجنة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي سيتم تحديدها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة؛ من أجل تحقيق أهداف اللجنة وخدمة رجال الأعمال وسيدات الأعمال، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسوف تقوم اللجنة بدعم برامج التوظيف والتوطين، وتكريم رجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين خدموا المنطقة، وتعزيز تواصلهم مع الغرفة التجارية التي تعتبر "بيتًا لجميع التجار".

ووجّه "البلوي" شكره لكافة أعضاء اللجنة، وأقام مأدبة عشاء تكريمًا لهم؛ فيما قدّم الأعضاء شكرهم لرئيس اللجنة على جهوده المميزة لدعم اللجنة وحرصه على تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماعَ الأعضاءُ: (محمد مخيمر الحمري، سلمان الحارثي، ناصر العنزي، عوض العرجاني، فهد القحطاني، نواف السحيمي، سائدة الصفدي، اعتماد القبلي، آمنة سيد، بسماء العطوي، تمام الهرفي) ومدير إدارة اللجان فهد العرادي.

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